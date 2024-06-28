"Merkez Bankası'nın Faiz Kararı; Politika Faizi Yüzde 50'de Sabit Kaldı"

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), piyasaların beklentilerine paralel olarak politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit tuttu. Bu karar, üst üste üçüncü toplantıda faiz oranında değişikliğe gidilmediği anlamına geliyor. Piyasalarda genel beklenti, faizin sabit tutulacağı yönündeydi ve Merkez Bankası da bu beklentileri karşılamış oldu.

Mart ayında beklenmedik bir şekilde politika faizini yüzde 45'ten yüzde 50'ye yükselten Merkez Bankası, o zamandan bu yana herhangi bir değişiklik yapmamıştı. Bu adım, enflasyonla mücadele ve ekonomik istikrarı sağlama amacıyla alınmıştı.

Enflasyondaki Geçici Kesinti

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Aylık enflasyonun ana eğilimindeki zayıflama mayıs ayında geçici bir kesintiye uğramıştır" denildi. Bu açıklama, enflasyon oranlarının beklenmedik bir şekilde yükseldiği bir döneme işaret ediyor. Yakın dönem göstergeleri, yurt içi talebin hala enflasyonist düzeyde olmakla birlikte yavaşladığını gösteriyor. Hizmet sektöründeki yüksek enflasyon, enflasyon beklentileri, jeopolitik riskler ve gıda fiyatları, enflasyonist baskıları canlı tutuyor.

Sıkı Para Politikası Vurgusu

Merkez Bankası, parasal sıkılaştırmanın krediler ve iç talep üzerindeki etkilerini yakından izlediğini belirtti. Parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini göz önünde bulundurarak, politika faizinin sabit tutulmasına karar verildi. Ancak, enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu yineledi. Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana kadar sıkı para politikası duruşunun sürdürüleceği vurgulandı.

Merkez Bankası, enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikasını daha da sıkılaştıracağını belirtti. Bu kararlı duruş, yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtasıyla aylık enflasyonun ana eğilimini düşürmeyi hedefliyor. Dezenflasyonun yılın ikinci yarısında tesis edilmesi öngörülüyor.

Sterilizasyon Araçları ve Likidite Yönetimi

Merkez Bankası, kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması durumunda parasal aktarım mekanizmasını ilave makroihtiyati adımlarla destekleyeceğini belirtti. Likidite gelişmelerinin yakından izlendiği ve sterilizasyon araçlarının gerektiğinde çeşitlendirilerek etkin şekilde kullanılacağı vurgulandı.

Politika kararları, parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de dikkate alarak, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak şekilde belirleniyor. Enflasyon ve enflasyonun ana eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek ve Merkez Bankası, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edeceğini belirtti.

Enflasyon ve Faiz Beklentileri

Merkez Bankası, daha önce enflasyonda kalıcı bir düşüş sağlanana kadar politika faizinin yüzde 50 seviyesinde bırakılacağını açıklamıştı. Mayıs ayında enflasyon yüzde 75,45 ile zirveyi gördü, ancak haziran ayından itibaren sert bir düşüş bekleniyor. TCMB, yıl sonu enflasyon hedefini yüzde 38 olarak belirlemiş durumda. Piyasaların beklentisi ise yüzde 40-45 aralığında seyrediyor. Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) ise faiz indirimi için eylül ayından itibaren koşulların uygun olacağını öngörüyor.

Sonuç olarak, Merkez Bankası'nın politika faizini sabit tutma kararı, enflasyonla mücadele ve ekonomik istikrarı koruma hedeflerine yönelik alınmış stratejik bir adım olarak değerlendiriliyor. Parasal sıkılaştırma politikalarının etkilerinin yakından izlenmesi ve gerektiğinde ek önlemlerin alınması, ekonominin geleceği açısından kritik önem taşıyor.