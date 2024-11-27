Evde Tavuk Döner Tarifi: Tavuk Döner Nasıl Yapılır?

Evde lezzetli bir tavuk döner hazırlamak, düşündüğünüzden çok daha kolay olabilir. Hem dışarıda yediğiniz dönerlerin lezzetini evinize taşıyabilir hem de malzemeleri kontrol ederek daha sağlıklı bir alternatif yaratabilirsiniz. İşte evde tavuk döner yapmanın pratik tarifi:

Malzemeler

600 gram tavuk göğsü

1 su bardağı yoğurt

3 diş sarımsak

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı domates salçası

1 çay kaşığı kırmızı toz biber

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı karabiber

Tuz

Lavaş ekmeği

Yapılışı

Marine Hazırlığı: Tavuk göğüslerini ince ince doğrayın. Yoğurt, zeytinyağı, sarımsak, domates salçası, kırmızı toz biber, kimyon, karabiber ve tuzu bir kapta karıştırarak marine sosunu hazırlayın. Tavukları bu sosla kaplayıp en az 2 saat buzdolabında dinlendirin.

Pişirme: Marine edilen tavukları tavada orta ateşte pişirin. Tavuklar altın rengi olana kadar pişirmeye devam edin.

Servis: Pişen tavuk dönerleri lavaş ekmeğine sararak dilimleyin. İsteğe bağlı olarak içine domates, marul ve soğan gibi malzemeler ekleyerek lezzet katabilirsiniz.

Sonuç

Evde tavuk döner yapmak oldukça pratik ve lezzetlidir. Kendi damak zevkinize göre hazırlayabileceğiniz bu tarif, hem sağlıklı hem de doyurucu bir seçenek sunar.