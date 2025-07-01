Avro Bölgesi’nde tüketici fiyatları haziran ayında artış gösterdi. Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından yayımlanan öncü verilere göre, yıllık enflasyon yüzde 2’ye yükseldi. Mayıs ayında bu oran yüzde 1,9 seviyesindeydi.

Aylık bazda tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ise yüzde 0,3 artış gösterdi. Veriler, piyasa beklentileriyle tamamen uyumlu geldi.

Çekirdek enflasyon yükselişini sürdürdü

Enerji ve gıda gibi değişken kalemlerin dışlandığı çekirdek enflasyon, haziranda yıllık bazda yüzde 2,3 seviyesine çıktı. Bu oran, Avrupa Merkez Bankası’nın yakından takip ettiği göstergeler arasında yer alıyor. Aylık çekirdek enflasyon ise yüzde 0,4 oldu.

Fiyat artışında hizmet sektörü öne çıktı

Haziranda enflasyonun bileşenlerine bakıldığında en yüksek fiyat artışı yüzde 3,3 ile hizmet sektöründe yaşandı. Onu yüzde 3,1 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri izledi.

Enerji dışı sanayi ürünleri fiyatları sadece yüzde 0,5 artarken, enerji ürünlerinde fiyatlar yüzde 2,7 gerileyerek genel enflasyonu sınırlayan ana unsur oldu.

Enflasyon oranları ülkelere göre farklılık gösterdi

Haziran ayında yıllık enflasyon oranları şu şekilde gerçekleşti:

Almanya: %2,0

Fransa: %0,8

İtalya: %1,7

İspanya: %2,2

İspanya, ortalamanın üzerinde kalırken; Fransa, Avro Bölgesi’nin en düşük oranlarından birine sahip oldu.

AMB hedefe ulaştı ancak çekirdek veri baskı yapıyor

Avrupa Merkez Bankası (AMB), enflasyonun orta vadede yüzde 2 seviyesinde kalmasını hedefliyor. Haziran verileri bu hedefe ulaşılmış olduğunu teyit ederken, çekirdek enflasyondaki yüksek seyrin para politikasına dair yeni sinyaller yaratabileceği değerlendiriliyor.