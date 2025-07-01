Kadın ve Demokrasi Vakfı’nın (KADEM) yürütücülüğünü üstlendiği İnovasyonda Kadın Programı 9. Girişimcilik Kampı için başvurular devam ediyor. Kadın girişimcilere özel olarak hazırlanan programa son başvuru tarihi 1 Eylül 2025.

Bu yıl İstanbul Kalkınma Ajansı desteğiyle güdümlü proje olarak hayata geçirilen program, kadınların iş dünyasında daha güçlü bir yer edinmesini hedefliyor.

Yatırımcılarla buluşma ve büyüme fırsatı

KADEM, TÜBİTAK, KOSGEB, Marmara Teknokent, Yıldız Teknopark, Bilişim Vadisi, Üsküdar Belediyesi, KAGİDER, TT Ventures, Fonangels, Albaraka Garaj ve daha birçok kurumla iş birliği içinde yürüttüğü kamp ile kadın girişimcilere yatırım, mentorluk ve iş ağı desteği sağlıyor.

Teknoloji, sağlık, tarım, iklim ve sürdürülebilirlik gibi farklı alanlarda yenilikçi iş fikrine sahip kadınlar, bu kamp sayesinde işlerini büyütme yolunda önemli bir adım atacak.

30 kadın girişimci seçilecek

Başvuru sürecinin ardından, seçilecek 30 kadın girişimci, 25 Ekim – 1 Kasım tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek kampa katılacak. Katılımcılar;

Girişimcilik eğitimi

İş planı oluşturma

Marka stratejileri

Yatırımcı ilişkileri

Proje yönetimi

Hukuki süreçler ve fikri haklar

gibi alanlarda yoğun eğitim alacak. Ayrıca mentorluk desteğiyle iş fikirlerini geliştirip yatırımcılara sunma fırsatı yakalayacak.

Kamp sonunda 1,5 milyon TL ödül verilecek

Program sonunda “ön kuluçka” ve “kuluçka” kategorilerinde dereceye giren girişimcilere toplam 1,5 milyon TL ödül dağıtılacak:

1’incilik ödülü: 350 bin TL

2’ncilik ödülü: 250 bin TL

3’üncülük ödülü: 150 bin TL

Her iki kategoride birinciliği kazanan girişimciler ayrıca Web Summit (Katar), Slush veya CES gibi dünyaca ünlü etkinliklere katılım desteği alacak.

Başvurular KADEM’in internet sitesinden yapılabiliyor.