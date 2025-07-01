Manisa’nın Akhisar, Ahmetli ve Kula ilçelerinde peş peşe çıkan orman yangınlarına müdahale aralıksız sürüyor. Günün ilk ışıklarıyla birlikte 30 hava aracı devreye girerken, karadan da yüzlerce personel yangınla mücadele ediyor.

28 Haziran’da Akhisar’da başlayan yangın dördüncü gününe girerken, bölgede 3 uçak, 7 helikopter, 24 arazöz, 19 itfaiye aracı, 44 su tankeri, 28 iş makinesi ve 713 personel görev yapıyor. Gece boyunca 2 gece görüşlü helikopter de söndürme çalışmalarına destek verdi.

Tahliye edilen mahalle sayısı artıyor

Yangının etkili olduğu bölgelerdeki tahliyeler genişletildi. Akhisar’da daha önce boşaltılan Karaköy, Yenice, Dingiller, Çamönü, Hasköy ve Durasıl mahallelerine ek olarak; Ulupınar, Çoruk, Seğirdim, Şehitler, Topluca, Taşçılar, Sarnıç ve Çınar mahalleleri de tedbir amacıyla tahliye edildi.

Ayrıca Kerimçavuşlar, Kabaağaçkıran, Hüseyincik, Küçükhasköy, Doğankaya Mahallesi’ne bağlı Hancılar Mezrası da boşaltılan yerleşimler arasında.

Ahmetli’de rüzgar yangını büyüttü

Ahmetli ilçesinde dün çıkan yangın, kuvvetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. Ekipler yangını kontrol altına almak için 5 uçak, 7 helikopter, 35 arazöz, 8 itfaiye aracı, 23 su tankeri, 10 iş makinesi ve 185 personelle çalışıyor.

Ahmetli'nin Dereköy Mahallesi ile Matdere Mezrası ve Salihli ilçesine bağlı Çaypınar ile Mersindere mahalleleri tahliye edildi.

Kula yangını gece başladı, müdahale sürüyor

Kula ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan yangına sabaha kadar müdahale edildi. Ekipler, bölgede 7 helikopter, 35 arazöz, 8 itfaiye aracı, 19 su tankeri, 10 iş makinesi ve 240 personelle çalışmalarını sürdürüyor.

Yangın nedeniyle Hamidiye Mahallesi Palankaya Mezrası ve Çomaklı Mahallesi tedbir amaçlı boşaltıldı.

Yetkililer, yangınların kontrol altına alınması için hava koşullarının kritik olduğunu vurgularken, tüm ekiplerin seferber edildiğini belirtiyor.