Uluslararası piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı, yeni güne hafif bir düşüşle başladı. Saat 09.00 itibarıyla yüzde 0,2 gerileyen Brent petrol, 66,32 dolardan işlem görüyor. Batı Teksas türü (WTI) ham petrol ise aynı dakikalarda 64,26 dolar seviyesinden alıcı buluyor.

Dün 67,07 dolara kadar yükselen Brent, günü 66,46 dolar seviyesinde tamamlamıştı. Bugünkü sınırlı düşüşte, arz tarafına dair gelişmeler ve küresel ticaret belirsizlikleri etkili oldu.

OPEC+ üretim artışı fiyatları baskılıyor

Petrol fiyatlarındaki gerilemede, OPEC ve OPEC dışı üreticilerden oluşan OPEC+ grubunun ağustos ayında günlük 411 bin varil üretim artışı kararı alabileceği beklentisi etkili oldu. Bu artış, yıl sonuna kadar toplam 1,78 milyon varillik arz genişlemesini ifade ediyor.

Bu miktarın küresel talebin yaklaşık yüzde 1,5'ine karşılık geldiği belirtiliyor. Üretim artışı kararının, Suudi Arabistan, Rusya, Irak, BAE, Kuveyt, Kazakistan, Cezayir ve Umman gibi ülkelerin katılımıyla 6 Temmuz'da yapılacak toplantıda netleşmesi bekleniyor.

Uzmanlara göre, artan üretim beklentisi piyasalarda arz kaynaklı endişeleri azaltırken, fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor.

Ticaret gerilimi enerji talebine darbe vurabilir

Diğer yandan, ABD’nin ticaret ortaklarına yönelik tarife politikaları da enerji piyasalarını etkiliyor. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, bazı ülkelerle anlaşmaya varılamazsa 2 Nisan’da açıklanan tarife seviyelerine geri dönülebileceğini söyledi.

Tarife erteleme süresi önümüzdeki hafta dolarken, Başkan Trump’ın kararının beklendiği ifade ediliyor. Uzmanlar, Washington’un bu yönde adımlar atması durumunda ekonomik büyümenin yavaşlayabileceğini ve bunun da petrol talebi üzerinde baskı oluşturabileceğini belirtiyor.

Teknik görünümde destek ve direnç seviyeleri

Teknik analizlere göre Brent petrolde 61,11 dolar destek, 77,48 dolar ise direnç seviyesi olarak öne çıkıyor. Yatırımcılar, arz-talep dengesine ilişkin yeni gelişmelere göre yön arayışını sürdürüyor.