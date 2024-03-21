Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçimlere sadece 11 gün kala Isparta'daki mitinginde enflasyonla mücadele ve ekonomik iyileşme sözleri verdi. Erdoğan, enflasyonun düşmesiyle işçi ve emeklinin daha iyi bir refah elde edeceğini belirtti.

Enflasyonla mücadele vurgusu yapan Erdoğan, ekonomideki olumlu gelişmelerin, enflasyonun düşmesiyle birlikte işçi ve emekliye yansıtılacağını vurguladı. Ayrıca, muhalefeti eleştirirken, CHP'nin İstanbul'daki para sayma görüntülerine de tepki gösterdi.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

İsrail'in Gazze'deki katliamlarını kınadığını belirterek, Türkiye'nin Filistin'e olan yardımlarının devam edeceğini ifade etti.

Seçimlerde milletin gönlünü kazandıklarını vurgulayan Erdoğan, ekonomik zorluklarla mücadele edileceğini ve ülkenin hedeflerinden sapmayacaklarını dile getirdi.

Ekonomideki iyileşmenin enflasyonun düşmesiyle görüleceğini belirten Erdoğan, Türkiye'nin geçmişte yaşadığı ekonomik zorlukları hatırlatarak, şu anda emekli ve çalışan sayılarının ve maaş ödemelerinin çok daha iyi bir seviyede olduğunu söyledi.

Savunma sanayisindeki gelişmelerden de bahseden Erdoğan, Türkiye'nin artık dışa bağımlı olmadığını ve yerli üretimlerle dünyada söz sahibi olduğunu ifade etti.

Isparta'ya yapılan yatırımları da vurgulayan Erdoğan, şehre sağlık tesisleri ve hastaneler kazandırdıklarını belirtti.

Son olarak, CHP'nin İstanbul'daki belediye başkan adayının deste deste dolarlarla seçim kazanmak istediğini iddia eden Erdoğan, muhalefeti eleştirirken siyasetin kirlendiğini ve halkın gözünde değer kaybettiğini söyledi.