Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aksaray'da düzenlenen mitinginde, yaklaşan yerel seçimler öncesinde ülkenin ekonomik durumuna ve geleceğine dair önemli mesajlar verdi. Erdoğan, konuşmasında enflasyonun kontrol altına alınması gerektiğine vurgu yaparak, bu konuda kararlılıkla hareket edileceğini belirtti. Ekonomik mücadeledeki adımların devam edeceğini ve enflasyonun düşmeye başlamasıyla birlikte ekonominin daha sağlam bir zemine oturacağını ifade etti.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Ülkenin ekonomik istikrarı ve refahı için enflasyonun kontrol altına alınması hayati öneme sahiptir. Bu hedef doğrultusunda alınacak tedbirlerle ekonominin daha sağlam bir yapıya kavuşturulması gerekmektedir. Bu süreçte kararlılıkla hareket edilerek, ekonomik istikrarın sağlanması için gerekli adımlar atılacaktır.

Ülkemizde yaşanan ekonomik zorlukların üstesinden gelmek için herkesin sabırlı olması ve birlik içinde hareket etmesi gerekmektedir. Dışarıdan gelebilecek olumsuz etkilere karşı da birlik ve beraberlik içinde durmamız gerekmektedir. Türkiye'nin gücünü ve potansiyelini görmek istemeyen çevrelerin oyunlarına karşı uyanık olmalıyız.

Ekonomik mücadelede sabırlı ve kararlı bir şekilde ilerleyerek, ülkenin geleceğini daha güçlü bir şekilde inşa edeceğiz. Üretim, istihdam ve ihracat alanlarında daha fazla başarı elde ederek, ekonomimizi daha da güçlendireceğiz. Bu süreçte devletimizin ve ordumuzun yanında olmaya devam edeceğiz.

Ülkemizin karşılaştığı zorluklara rağmen, mücadele azmimizi kaybetmeden daha ileriye gitmek için çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye olarak dünya ile rekabet edebilecek düzeye gelmek için daha fazla gayret gösterecek ve hedeflerimize ulaşmak için kararlılıkla çalışacağız.

