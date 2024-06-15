Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından duyurulan yeni vergi paketi, engelli araç istisnasında önemli değişiklikler içeriyor. Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indirimi kısıtlamasının gündeme geldiği bu düzenleme, engelli bireylerin araç alımında faydalandığı ÖTV muafiyet süresinin 5 yıldan 10 yıla çıkarılmasını öngörüyor.

ÖTV İndirimi Kısıtlaması

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 226 milyar TL'lik vergi geliri beklentisi doğrultusunda yeni bir vergi paketi hazırladı. Bu paket, engelli araç istisnasında ÖTV kısıtlamasını da içeriyor. Türkiye'de, engellilik derecesi yüzde 90 veya daha fazla olan bireyler için 5 yılda bir kez olmak üzere ÖTV'den muaf tutulan binek otomobillerin satış bedeli 1 milyon 591 bin TL'nin altında olmalıydı. Ancak, yeni düzenleme ile bu süre 10 yıla çıkarılacak.

Değişikliklerin Detayları

Hazine Bakanlığı'nın yaptığı çalışmaya göre, 2024 yılında bu satışlar nedeniyle vazgeçilen ÖTV tutarı 54,8 milyar TL, KDV tutarı ise 10,9 milyar TL olarak hesaplandı. 2024 yılının ilk 5 ayında satılan araçların yaklaşık yüzde 30'u bu şekilde satıldı. Taslak çalışmada, istisnadan yararlanma süresinin 5 yıldan 10 yıla çıkarılması ve taşıtların veraset yoluyla intikalinde vergilerin mirasçılar tarafından ödenmesi öngörülüyor.

Uzman Görüşleri

Otomotiv gazetecisi Emre Özpeynirci, ÖTV muafiyetli araçların 5 yıl satılmaması şartının 10 yıla çıkarılabileceğini 3 ay önce belirtmişti. Özpeynirci, X (eski adıyla Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda, "Mart sonunda olabileceğini aktarmıştım. Taslak aşamasındaki yeni vergi paketinde ÖTV muafiyetli otomobil alma istisnasından yararlanma süresinin 5 yıldan 10 yıla çıkarılması ve taşıtların veraset yoluyla intikalinde istisnaya konu vergilerin mirasçılar tarafından ödenmesi öngörülüyor," ifadelerini kullandı.

Yeni Düzenlemenin Etkileri

Yeni düzenlemenin engelli bireyler üzerindeki etkileri tartışılıyor. 5 yılda bir araç değiştirme imkanının 10 yıla çıkarılması, engelli bireylerin daha uzun süre aynı aracı kullanmaları anlamına gelecek. Bu durum, araçlarını daha sık yenileyerek daha güncel ve güvenli araçlara sahip olmak isteyen engelliler için dezavantaj oluşturabilir. Ayrıca, veraset yoluyla intikal eden araçlarda istisnaya konu vergilerin mirasçılar tarafından ödenmesi de aileler için mali yük yaratabilir.

Engelli Bireyler İçin Araç İstisnası

Engelli bireylerin hayatını kolaylaştırmak ve topluma entegrasyonlarını sağlamak amacıyla sağlanan ÖTV muafiyeti, yeni düzenlemelerle daha kısıtlı hale getirilecek. Engelli bireyler, bu muafiyetten yararlanarak daha uygun fiyatlarla araç sahibi olabiliyordu. Ancak, yeni düzenlemeyle birlikte bu süre 10 yıla çıkarılacak ve veraset yoluyla intikal eden araçlar için ödenmesi gereken vergiler mirasçılar tarafından karşılanacak.

Mevcut Durum ve Beklentiler

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın hazırladığı yeni vergi paketinin yasalaşması halinde, engelli bireylerin araç alımındaki avantajları azalacak. ÖTV muafiyetinden yararlanma süresinin uzatılması ve veraset yoluyla intikal eden araçlar için vergilerin mirasçılar tarafından ödenmesi, engelli bireyler ve aileleri için ek mali yük getirebilir. Yeni düzenlemenin, engelli bireylerin ekonomik ve sosyal hayatına etkilerinin nasıl olacağı ise merakla bekleniyor.