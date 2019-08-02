Endonezya'da 7 büyüklüğünde korkutan deprem!

Endonezya'da 7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yaşanan depremin hemen ardından ise tsunami uyarısında bulunuldu.

Amerikan Jeolojik Araştırmalar Merkezi, Endonezya'nın Sumatra adasında 7 şiddetinde deprem yaşandığını duyurdu.

Deprem sonrası bölgede tsunami alarmı verildiği ifade edildi. Endonezya Ulusal Afet Ajansı, Java adasındaki Banton kıyılarında bulunanların acilen yüksek noktalara çıkması için çağrı da bulundu. Depremin Sumatra adasındaki Beluk Betung kentine 227 kilometre uzaklıkta ve yerin 59 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.