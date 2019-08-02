Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMSAĞLIK
Endonezya'da 7 büyüklüğünde korkutan deprem!
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Dünya - - Editör: Tuğçe Gürel

Endonezya'da 7 büyüklüğünde korkutan deprem!

Endonezya'da 7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yaşanan depremin hemen ardından ise tsunami uyarısında bulunuldu.

Endonezya'da 7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yaşanan depremin hemen ardından ise tsunami uyarısında bulunuldu.

Amerikan Jeolojik Araştırmalar Merkezi, Endonezya'nın Sumatra adasında 7 şiddetinde deprem yaşandığını duyurdu.

Deprem sonrası bölgede tsunami alarmı verildiği ifade edildi. Endonezya Ulusal Afet Ajansı, Java adasındaki Banton kıyılarında bulunanların acilen yüksek noktalara çıkması için çağrı da bulundu. Depremin Sumatra adasındaki Beluk Betung kentine 227 kilometre uzaklıkta ve yerin 59 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Endonezya'da 7 büyüklüğünde korkutan deprem!
TV8 binasında korkutan yangın!
Miray Daner aldatıldı mı?
92 bin Suriyeliye Türk vatandaşlığı
Güven Bana'da duygu dolu anlar
Süper Lig maçları beIN Sports'da
Sigaraya zam geldi mi? 3 Ağustos 2019 hangi sigara markalarına zam geldi?
2019 Güncel Zamlı Sigara Fiyatları 3 Ağustos
Balıkesir'de yolcu otobüsünde korkunç yangın: 5 ölü 17 yaralı
-
Çok Okunanlar
Haftasonu 3 Büyük Şehirde Hava Nasıl?
Haftasonu 3 Büyük Şehirde Hava Nasıl?
La Casa De Papel'e Ankara Karakteri Mi Geliyor?
La Casa De Papel'e Ankara Karakteri Mi Geliyor?
Hakan Kılıç'tan Yeni Single ''Sevseydin Gitmezdin''
Hakan Kılıç'tan Yeni Single ''Sevseydin Gitmezdin''
Suriyelilerin İş Yerleri Kapatılıyor Mu?
Suriyelilerin İş Yerleri Kapatılıyor Mu?
Bayram Tatili Kaç Gün Olacak?
Bayram Tatili Kaç Gün Olacak?
'Hadi Sor' ile Müzik Dünyasına Taze Kan...
'Hadi Sor' ile Müzik Dünyasına Taze Kan...
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Saunada hayatını kaybeden iş kadını ebediyete uğurlandı
Saunada hayatını kaybeden iş kadını ebediyete uğurlandı
Çorum'un tek kadın halk otobüsü şoförü görevine başladı
Çorum'un tek kadın halk otobüsü şoförü görevine başladı
Yargıtay'dan emsal karar: Gelinlikler iade edilebilecek
Yargıtay'dan emsal karar: Gelinlikler iade edilebilecek
Bekarların yüreğini hoplatan defile göz kamaştırdı
Bekarların yüreğini hoplatan defile göz kamaştırdı
Kerevizin bilinmeyen faydaları
Kerevizin bilinmeyen faydaları
Son Haberler
Endonezya'da 7 büyüklüğünde korkutan deprem!
Endonezya'da 7 büyüklüğünde korkutan deprem!
TV8 binasında korkutan yangın!
TV8 binasında korkutan yangın!
Miray Daner aldatıldı mı?
Miray Daner aldatıldı mı?
92 bin Suriyeliye Türk vatandaşlığı
92 bin Suriyeliye Türk vatandaşlığı
Güven Bana'da duygu dolu anlar
Güven Bana'da duygu dolu anlar
Süper Lig maçları beIN Sports'da
Süper Lig maçları beIN Sports'da
Sigaraya zam geldi mi? 3 Ağustos 2019 hangi sigara markalarına zam geldi?
Sigaraya zam geldi mi? 3 Ağustos 2019 hangi sigara markalarına zam geldi?
2019 Güncel Zamlı Sigara Fiyatları 3 Ağustos
2019 Güncel Zamlı Sigara Fiyatları 3 Ağustos
Balıkesir'de yolcu otobüsünde korkunç yangın: 5 ölü 17 yaralı
Balıkesir'de yolcu otobüsünde korkunç yangın: 5 ölü 17 yaralı
Emre Mor resmen KAP'ta!
Emre Mor resmen KAP'ta!
2019 Kurban Bayramı tatili 9 gün mü?
2019 Kurban Bayramı tatili 9 gün mü?
Beşiktaş'ta gündem Martins Indi
Beşiktaş'ta gündem Martins Indi

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Sağlık Kadın Asayiş Turizm Astroloji