Ekonomide Doğru Yolda İlerliyoruz, Bakan Şimşek'in İlk Yıl Değerlendirmesi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, görevdeki ilk yılını doldurmasının ardından sosyal medya hesabından önemli açıklamalarda bulundu. 31 Mayıs 2023 seçimlerinin ardından göreve başlayan Bakan Şimşek, ilk yılın muhasebesini yaparak ekonomideki gelişmeleri ve geleceğe yönelik hedefleri paylaştı. "İlk Yılın Muhasebesi" başlığıyla yapılan paylaşımda, ekonomik programın işlediğini ve doğru yolda ilerlediklerini belirten Bakan Şimşek, çeşitli alanlardaki gelişmeleri detaylandırdı.

Mali Disiplin ve Bütçe Dengesi

Bakan Şimşek, mali disiplin konusundaki adımları değerlendirerek, bütçe açığının yüksek olmasına rağmen deprem harcamaları hariç açığın milli gelire oranının 2023 yılında yüzde 1,6 olarak gerçekleştiğini ifade etti. Harcama disiplini, tasarruf, vergide adalet ve verimlilik odaklı maliye politikalarının sürdürüleceğini vurgulayan Şimşek, bütçe açığını 2024'te yüzde 5'in, 2025'te ise yüzde 3'ün altına indirmekte kararlı olduklarını belirtti. Ayrıca, net dış talebin büyümeye katkısının 5 çeyrek sonra 1,6 puan ile pozitife döndüğünü ve güçlü iç talep nedeniyle oluşan makroekonomik dengesizlikleri giderme yolunda önemli adımlar attıklarını söyledi.

Sürdürülebilir Cari Açık ve Dış Borç

Yıllık cari açığın 26 milyar dolar düştüğüne dikkat çeken Bakan Şimşek, dış borcun sürdürülebilirliği için cari açığı yüzde 2,5'in altında tutma hedefi doğrultusunda yapısal dönüşümleri hızlandırdıklarını ifade etti. Daralan cari açık sonucunda azalan dış finansman ihtiyacı ile kalıcı rezerv birikimi sağlayacaklarını vurgulayan Şimşek, bu adımların ekonomideki istikrarı artıracağını belirtti.

Dış Finansmana Erişim ve Rezerv Birikimi

Bankaların dış borç çevirme oranlarının yılbaşından itibaren yüzde 96'dan yüzde 153'e, reel sektörün ise yüzde 73'ten yüzde 118'e yükseldiğini belirten Şimşek, bankaların 4,1 milyar dolar sermaye benzeri dış kaynağa erişim sağladığını söyledi. Uzun vadeli ve sermaye benzeri dış finansmanı artırmanın önemli hedefleri arasında olduğunu vurgulayan Şimşek, Merkez Bankası'nın brüt rezervlerinin 44 milyar dolar artarak 142 milyar doları aştığını ve swap hariç net rezervlerin pozitife döndüğünü açıkladı.

KKM'den Çıkış ve Dezenflasyon Süreci

Bakan Şimşek, Kur Korumalı Mevduat (KKM) stokunun 1,2 trilyon TL azaldığını ve TL mevduatın toplam içindeki payının 16,2 puan arttığını belirtti. KKM stokunu kademeli olarak azaltmaya devam edeceklerini ifade eden Şimşek, yıllık enflasyonda en yüksek seviyenin geride kaldığını ve enflasyonda belirgin ve kalıcı düşüş dönemine girdiklerini söyledi. Piyasanın 12 ay sonrası enflasyon beklentisinin yüzde 33,2, 24 ay sonrası beklentisinin ise yüzde 21,3 seviyesinde olduğunu ekledi.

Güven ve Yapısal Dönüşüm

Risk priminin (CDS) 440 baz puan düştüğüne dikkat çeken Bakan Şimşek, kredi notunun arttığını ve görünümün pozitif olduğunu belirtti. Gri listeden çıkış süreciyle ilgili teknik çalışmaların tamamlandığını, yerinde denetimlerin yapıldığını ve teknik raporun olumlu olduğunu söyledi. Kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanı ile mücadelede kararlı olduklarını ifade eden Şimşek, yeni sanayi politikaları uygulayarak ve ikiz dönüşümü hızlandırarak yatırım ortamını iyileştirme ve uluslararası doğrudan yatırımları artırma hedeflerine vurgu yaptı.

Gelecek Hedefleri

Bakan Şimşek, ekonomik programın çalıştığını ancak daha kat edilecek yolun olduğunu belirtti. Enflasyonu tek haneye indirmenin zorlu bir süreç olduğunu kabul eden Şimşek, kararlılıkla uygulayacakları program sayesinde tüm hedeflere ulaşacaklarını ifade etti. Enflasyonla mücadelede kararlı olduklarını ve tüm hedeflerine ulaşmak için çaba sarf edeceklerini belirtti.