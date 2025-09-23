Yatırımcıların Dikkati Altın Üzerinde: Fiyatlar Daha Fazla Artacak Mı?

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikası kararlarının ardından, altın fiyatları hızla yükseliş göstererek yeni zirvelere ulaşmaya başladı. Bu durum, yatırımcılar arasında "Altın fiyatları daha da artacak mı yoksa gerileme mi başlayacak?" sorusunu gündeme getirdi. Dünya genelinde yaşanan istikrarsızlıklar, altını güvenli bir sığınak varlık olarak ön plana çıkarıyor.

Altın Fiyatları ve Piyasa Verileri

Uluslararası piyasalarda ons altın 3.784 TL seviyesinde işlem görürken, gram altın 5.037 TL'den alıcı buluyor. Cumhuriyet altını, tam altın ve çeyrek altın fiyatları, ons altındaki yükseliş trendinden etkilenmekte. Bu durum, yatırımcıların altın talebini artıran önemli bir faktör haline geliyor.

Uzman Görüşleri ve Analizler

APara yayınında görüş bildiren Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başekonomisti Muammer Kömürcüoğlu, altın fiyatları üzerinde iki temel gelişmenin etkili olduğunu belirtti. Bu gelişmelerden ilki, Fed'in faiz döngüsüdür. Kömürcüoğlu, mevcut beklentilerin faiz indirimlerinin devam edeceği yönünde olduğunu vurgulayarak, "Bu durum, Amerika'daki getirileri yavaşlatacak ve bu da altına olan talebi artıracaktır," dedi.

Jeopolitik Riskler ve Altın

Kömürcüoğlu, faiz indirimlerinin yanı sıra jeopolitik risklerin de altın fiyatlarının yükselişini etkileyen önemli bir unsur olduğuna dikkat çekti. Son dönemde Avrupa-Rusya ilişkilerinde yaşanan gerilimler gibi jeopolitik gelişmelerin, altına olan talebi artırdığını ifade etti. "Bu belirsizlikler, yatırımcılar için altını cazip bir seçenek haline getiriyor," dedi.

Gelecek Beklentileri

Altının geleceğine ilişkin net bir rakam vermenin zor olduğunu belirten Kömürcüoğlu, yükseliş eğiliminin devam edeceğine dair işaretler olduğunu dile getirdi. "Her iki cephe de altın fiyatlarının daha da artabileceğine işaret ediyor. Şu anda doğrudan bir hedef rakam vermek kolay değil, ancak altının tarihi rekorlarını tazeleyeceği yönündeki beklentilerin arttığını söyleyebilirim," şeklinde konuştu.

Yatırımcılar, piyasalardaki gelişmeleri ve uzman görüşlerini dikkatle izlemeye devam ederken, altın fiyatlarının geleceği üzerine spekülasyonlar da sürmekte. Ekonomik ve siyasi belirsizliklerin devam etmesi, altının değerini artıran faktörler arasında yer almakta.