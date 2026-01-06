Bina Tamamlama Sigortası Yatırımcı ve Tüketici İçin Hayati Güvence Sunuyor

İnşaat sektöründe yaşanan artan maliyetler, uzayan proje süreleri ve finansman zorlukları, konut projelerinin yarım kalma riskini her geçen gün artırmaktadır. Bu olumsuz durumlara karşı geliştirilen Bina Tamamlama Sigortası (BTS), hem tüketiciler hem de yatırımcılar için kritik bir güvence sağlamaktadır.

Bina Tamamlama Sigortası Nedir?

Camadan Sigorta'nın kurucusu Tülay Koçak, Bina Tamamlama Sigortası'nın modern inşaat ekosisteminin vazgeçilmez bir parçası haline geldiğini ifade etmektedir. Koçak, BTS’nin sektörde güvenin sağlanmasına ve sürdürülebilirliğin güçlenmesine katkıda bulunduğunu vurgulamaktadır. Bina Tamamlama Sigortası, ön ödemeli konut satışlarında yüklenicinin iflası, vefatı, projeyi terk etmesi veya sözleşme şartlarını yerine getirememesi gibi durumlarda devreye girmektedir. Bu sistem, inşaatın tamamlanmasını ya da hak sahiplerinin ödemelerinin geri iade edilmesini sağlamaktadır. Böylece, özellikle konut gibi büyük yatırımlar yapan tüketiciler için güçlü bir koruma mekanizması oluşturmaktadır.

Sürdürülebilir İnşaat Ekosistemine Katkı

Koçak, Bina Tamamlama Sigortası uygulamalarının yarım kalan projelerin ve konut mağduriyetlerinin azaltılması açısından sektörde sağlıklı bir yapı oluşmasına katkı sunduğunu belirtiyor. Sigorta güvencesi bulunan projelerin finansal disiplin ve toplumsal güven açısından daha güçlü olduğunu ifade eden Koçak, bu mekanizmanın müteahhitleri de disipline ettiğini söylemektedir. Türkiye genelinde yaklaşık 9,8 milyon bina ve 28,6 milyon konut bulunduğunu, bunların 1,5 milyonunun riskli yapı statüsünde olduğunu hatırlatan Koçak, İstanbul’da dönüşmesi gereken konut sayısının 300 bine yaklaştığını vurgulamaktadır.

Kentsel Dönüşüm ve BTS

Son yıllarda meydana gelen depremler, kentsel dönüşüm projelerinin aciliyetini gözler önüne sermiştir. Bu projelerin yarım kalmasının hem ekonomik hem de sosyal açıdan büyük riskler taşıdığını belirten Koçak, Bina Tamamlama Sigortası'nın bu süreçte hak sahipleri için kritik bir güvence mekanizması olduğunu ifade etmektedir. BTS, yalnızca tüketicileri değil, aynı zamanda yatırımcıları ve sektörü de korumaktadır.

BTS’nin Avantajları

Tülay Koçak, Bina Tamamlama Sigortası’nın sağladığı avantajlar arasında tüketicilerin birikimlerini güvence altına almasının yanı sıra, yatırımcıların projelere daha yüksek güvenle yaklaşmasını sağlaması, hukuki uyuşmazlıkların ve uzun dava süreçlerinin azalması gibi unsurları sıralamaktadır. Ayrıca, BTS’nin müteahhit firmaların finansal ve teknik yeterliliklerinin sigorta şirketleri tarafından sürekli denetlenmesini sağladığını ve bu durumun sektör genelinde kalite standartlarını yükselttiğini de vurgulamaktadır.

BTS Artık Bir Zorunluluk

Tülay Koçak, açıklamasını şu ifadelerle sona erdirmektedir: "Bina Tamamlama Sigortası; bireylerin, arsa sahiplerinin ve yatırımcıların haklarını korurken, inşaat sektöründe sürdürülebilirliği destekleyen güçlü bir teminattır. Yarım kalan projelerin önüne geçmek, ekonomik istikrarı güçlendirmek ve güvenli yaşam alanları oluşturmak için BTS yaptırmak artık bir tercih değil, zorunluluktur. Unutulmamalıdır ki güvence altına alınmayan her proje, tamamlanmamış bir risk taşır."