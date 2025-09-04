Yabancılar Geçen Hafta 139,6 Milyon Dolarlık Hisse Sattı!

Yabancı Yatırımcıların Alım Serisi Sonlandı

Yurt dışında ikamet eden yatırımcılar, Türkiye'deki hisse senedi piyasasında önemli bir değişim yaşadı. 29 Ağustos haftasında, 139,6 milyon dolarlık hisse senedi satışı gerçekleştirildi. Bu işlemle birlikte, yabancı yatırımcıların 9 haftalık kesintisiz alım serisi son bulmuş oldu.

Devlet İç Borçlanma Senedi ve ÖST Varlıklarında Artış

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri" raporunu yayımladı. Bu rapora göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 763,3 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 9,8 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör (ÖST) varlığı satın aldı. Bu durum, yabancı yatırımcıların Türkiye'deki borçlanma araçlarına olan ilgisini göstermektedir.

Hisse Senedi Stokunda Gözlemlenen Değişim

Yabancı yatırımcıların hisse senedi stoku, 22 Ağustos haftasında 34 milyar 894,8 milyon dolar seviyesindeyken, 29 Ağustos haftasında 34 milyar 466,7 milyon dolara geriledi. Bu düşüş, yatırımcıların piyasa dinamikleri ve olası belirsizlikler nedeniyle daha temkinli bir yaklaşım sergilediğini ortaya koyuyor.

Devlet İç Borçlanma Senedi ve ÖST Stoklarındaki Artış

Aynı dönemde, yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 14 milyar 674,3 milyon dolardan 15 milyar 503,8 milyon dolara yükseldi. ÖST stokları ise 837,9 milyon dolardan 844,9 milyon dolara arttı. Bu artış, yatırımcıların daha güvenli ve istikrarlı varlıklara yöneldiğini gösteriyor.

Yatırımcı Beklentileri ve Piyasa Analizleri

Yatırımcılar, Türkiye'nin ekonomik durumuna ve global piyasalardaki gelişmelere göre stratejilerini yeniden değerlendirmek durumunda kalıyor. Özellikle son dönemde yaşanan dalgalanmalar, yabancı yatırımcılar arasında temkinli bir yaklaşımın benimsenmesine yol açtı. Önümüzdeki haftalarda, Türkiye'deki ekonomik veriler ve uluslararası gelişmelerin piyasa üzerindeki etkileri yakından izlenecek.