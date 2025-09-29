Dolar
Haberin Gündemi Ekonomi Tüketici Mahkemesi’nden Bankaya 250 Bin TL Ceza: Emsal Nitelikte Karar

Tüketici Mahkemesi, tedbir kararına rağmen müvekkilin maaşına haciz koyan bankaya 250 bin TL ceza verdi. Karar, tüketici haklarını koruma açısından emsal niteliği taşıyor.

Yayınlanma
14
Okunma Süresi: 1 dk

Son dönemde artan dolandırıcılık vakalarıyla birlikte bankaların da bu süreçlerde bir araç gibi kullanılmasına karşı Tüketici Mahkemesi’nden dikkat çekici bir karar çıktı. Mahkeme, ihtiyati tedbir kararına rağmen hukuka aykırı işlem yapan bir bankaya disiplin hapsi ve 250 bin TL para cezası verdi.

Tedbir Kararına Rağmen Haciz

Avukat Ceren Varış Ünsal, dava süreciyle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Müvekkilim adına tüketici mahkemesinde menfi tespit davası açtık ve tüm kredi ödemelerinin durdurulmasına karar verildi. Ancak banka, bu tedbir kararına rağmen kredi ödemelerini icra yoluyla tahsil etmeye çalıştı ve müvekkilin maaşına haciz koydu. Biz de mahkemeye başvurarak bankanın cezalandırılmasını talep ettik.”

Mahkemenin Gerekçesi

Tüketici Mahkemesi, bankanın hukuka aykırı işlemleri nedeniyle şu yaptırımları uyguladı:

6100 sayılı HMK m.398 uyarınca disiplin hapsi

5237 sayılı TCK m.60 ve Kabahatler Kanunu m.43/A kapsamında 250.000 TL para cezası

"Emsal Nitelikte Bir Karar"

Av. Ünsal, verilen kararın önemine dikkat çekerek şunları söyledi:
“Bu karar, tüketicilerin yalnız olmadığını ve yargının onları koruyacağını gösteriyor. Bankaların keyfi ve hukuka aykırı işlemlerine karşı caydırıcı bir emsal oluşturdu. Bundan sonra hem tüketiciler haklarını daha cesurca arayacak hem de bankalar daha dikkatli davranmak zorunda kalacak.”

#Tüketici Hakları
#Tüketici Mahkemesi
#Banka Cezası
#250 Bin Tl Ceza
#Hukuka Aykırı Haciz
#Avukat Ceren Varış Ünsal
