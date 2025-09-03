Ticaret Bakanı Bolat, Ağustos Ayı Enflasyon Verilerini Değerlendirdi

Yıllık Enflasyon Oranı Son 45 Ayın En Düşük Seviyesine İndi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2025 yılı Ağustos ayı enflasyon verilerini sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada değerlendirdi. Yıllık enflasyon oranının 15 aydır kesintisiz bir şekilde gerileyerek yüzde 32,95 seviyesine indiğini vurgulayan Bolat, bu rakamın son 45 ayın en düşük seviyesi olduğunu belirtti. Bu düşüş, piyasalardaki fiyat istikrarının ve dengelerin güçlendiğini gösteriyor.

İyileşen Ekonomik Göstergeler

Bakan Bolat, Türkiye ekonomisinde önemli olumlu gelişmeler yaşandığını ifade etti. Üretim, ihracat, istihdam, cari işlemler dengesi ve güven endeksleri gibi temel ekonomik göstergelerde iyileşmeler gözlemlendi. Ağustos ayında, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık bazda yüzde 32,95 olarak gerçekleşti ve bu durum, enflasyonda kaydedilen gerilemenin bir göstergesi oldu. Bu çerçevede, enflasyonun 2024 yılının Mayıs ayına göre 42,5 puan gerilediği kaydedildi.

Dezenflasyon Süreci ve Ekonomik Büyüme

Bakan Bolat, Türkiye'nin kararlılıkla sürdürdüğü dezenflasyon sürecinin, enflasyondaki düşüşün temel nedenlerinden biri olduğunu dile getirdi. Bu süreçle birlikte, Türkiye ekonomisi 2025 yılının ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 4,8 oranında büyüme kaydetti. Böylece, Türkiye ekonomisi son 20 çeyrektir kesintisiz büyüme performansı sergileyerek dikkat çekti.

Cari Denge ve Makroekonomik İstikrar

Dış ticaret dengesindeki iyileşmelerin de cari işlemler açığının GSYH içindeki payını azalttığını belirten Bolat, bu oranın 2025 yılının ikinci çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 1,3 ile tarihsel ortalamanın altında gerçekleştiğini açıkladı. Cari işlemler dengesindeki bu gelişmeler, makroekonomik istikrarı güçlendirerek, Türkiye ekonomisinin olası şoklara karşı dayanıklılığını artırmaktadır.

İç Ticarette Alınan Önlemler ve Gelecek Beklentileri

İç ticarette fahiş fiyat uygulamalarına karşı alınan önlemler ve adil rekabetin güçlendirilmesine yönelik politikaların etkin bir şekilde uygulandığını ifade eden Bakan Bolat, piyasa düzeninin yakından takip edildiğini ve toplumsal refahın gözetildiğini vurguladı. Önümüzdeki aylarda, yıllık enflasyondaki gerilemenin uygulanan ekonomi politikaları çerçevesinde devam etmesi bekleniyor.

Sonuç olarak, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın değerlendirmeleri, Türkiye ekonomisindeki olumlu gelişmelerin sürdüğünü ve enflasyonda yaşanan düşüşün, ekonomik istikrar açısından önemli bir adım olduğunu ortaya koyuyor. Bu bağlamda, önümüzdeki dönemde piyasalardaki dengelerin güçlenerek devam etmesi beklenmektedir.