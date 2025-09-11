TCMB Metninden “TL’nin Reel Olarak Değerlenmesi” İfadesinin Çıkarılması Ne Anlama Geliyor?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 43'ten yüzde 40,5'e düşürdü. Bu önemli kararın yanı sıra, PPK metninden “TL’nin reel olarak değerlenmesi” ifadesinin çıkarılması, piyasalarda dikkat çekici etkilere yol açtı. Ekonomistler, bu değişikliğin ardındaki nedenleri ve olası sonuçlarını değerlendirerek, Türkiye ekonomisinin geleceği hakkında çeşitli yorumlarda bulundu.

Faiz İndirimi ve Metin Değişikliği

TCMB'nin faiz indirim kararı, ekonomik büyüme ve enflasyon üzerinde doğrudan etkili olabilecek bir adım olarak değerlendiriliyor. Ancak, metinden “TL’nin reel olarak değerlenmesi” ifadesinin çıkarılması, bu indirimin ardındaki stratejiyi sorgulatan bir gelişme oldu. Merkez Bankası eski Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, bu durumun ihracatçıların rekabet gücü kaybı konusunda bir kabul olarak yorumlanabileceğini belirtti. Kara, “Reel değerlenme ifadesinin metinden çıkarılması, ihracatçılar için rekabet gücünün sınırlı olduğuna dair bir zihin açıklığı olarak algılanmalıdır,” dedi.

Kur ve Ekonomik Beklentiler

Ekonomist Emre Şirin, PPK metnindeki bu değişikliğin döviz kuruyla doğrudan bağlantılı olduğunu vurguladı. Şirin, “Metinden bu ifadenin çıkarılması, ilerleyen dönemde döviz kurlarında yukarı yönlü bir hareket olabileceği izlenimini doğuruyor,” şeklinde konuştu. Ayrıca, Mehmet Şimşek'in ortaya koyduğu ekonomik programın kur üzerindeki baskıyı sürdürmeye devam ettiğini ifade ederek, bu durumun nasıl bir çözümle ele alınacağına dair belirsizlik olduğuna dikkat çekti.

Serbest Kur Politikası ve Kredi Kanalları

Şirin, kurun serbest bırakılmasının hem turizm hem de üretim açısından önemine değinerek, gerekli adımların atılmadığı takdirde, ekonomik istikrarın sağlanmasının zor olacağını belirtti. “Normal koşullar altında, kurun serbest bırakılması oldukça güç ancak siyasi bir etken bu durumu değiştirebilir,” ifadelerini kullandı. Ayrıca, kredi kanallarının açılmasının gerektiğini ve bunun reel sektör için hayati bir önem taşıdığını vurguladı. İşsizlik oranlarının yüksekliği ve bireylerin borçluluğu göz önüne alındığında, faiz indirimlerinin arkasındaki motivasyonun daha net anlaşıldığını belirtti.

Ekonomik Görünüm ve Siyasi Etkiler

Ekonomistlerin değerlendirmeleri, TCMB'nin faiz kararının yalnızca para politikasıyla değil, siyasi dinamiklerle de bağlantılı olduğunu ortaya koyuyor. Şirin, “Türkiye ekonomisi için önümüzde daha enflasyonist bir dönem var ve bu durum mevcut programın başarısızlığı anlamına geliyor,” şeklinde yorumda bulundu. Dışarıdan sıcak para akışı sağlamak için dolardaki serbest bırakmanın şart olduğunu vurgulayan Şirin, ekonomik yönetimin zamanında gerekli adımları atamamasının sonuçlarına katlanmak zorunda kalacağını ifade etti.

Özetle, TCMB'nin faiz indirimi ve metin değişikliği, Türkiye ekonomisinin geleceği üzerinde belirleyici bir etkiye sahip olacak. Ekonomistler, bu gelişmelerin izlenmesi gerektiğini vurgulayarak, önümüzdeki süreçte hem iç hem de dış faktörlerin dikkatle takip edilmesi gerektiğini ifade ediyor.