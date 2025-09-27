Spot Doğal Gaz Fiyatları ve İşlem Hacmi Artış Gösterdi

Dün, Türkiye'nin spot doğal gaz piyasasında önemli gelişmeler yaşandı. 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 334 lira 35 kuruş olarak belirlendi. Bu durum, piyasa katılımcıları tarafından dikkatle takip edildi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ'nin verilerine göre, işlem hacmi de 9 milyon 787 bin 727 lira ile önemli bir artış gösterdi.

Fiyat ve İşlem Hacmi Verileri

Spot doğal gaz piyasasında, önceki gün işlem hacmi 7 milyon 291 bin 872 lira olarak kaydedilmişti. Bu durum, piyasada yaşanan hareketliliği ve artan talebi gözler önüne seriyor. Ayrıca, 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatına ek olarak, gaz ticaret miktarı ise 683 bin metreküp olarak belirlendi. Bu veriler, piyasanın dinamikleri konusunda önemli ipuçları sunmaktadır.

Piyasa Katılımcıları İçin Belirlenen Fiyatlar

Spot doğal gaz piyasasında, dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 51 lira 7 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 617 lira 63 kuruş olarak kaydedildi. Bu fiyatlar, piyasa katılımcıları için alım-satım işlemlerinin yönünü belirleyen önemli faktörler arasında yer almaktadır. Gelişen fiyat dinamikleri, sektördeki tüm oyuncuların stratejilerini etkilemektedir.

Doğal Gaz Girişi ve Arz Miktarı

Dün, Türkiye'ye toplam 101 milyon 364 bin 933 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Bunun yanı sıra, piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 101 milyon 300 bin 762 metreküp olarak kayıtlara geçti. Bu veriler, ülkenin enerji arz güvenliğini sağlama çabalarını ve piyasanın sürekliliğini destekleyen unsurları gözler önüne seriyor.

Spot doğal gaz piyasasında yaşanan bu gelişmeler, hem tüketiciler hem de sektör temsilcileri için önemli bir göstergedir. Artan işlem hacmi ve fiyat değişiklikleri, piyasanın genel sağlığı ve gelecekteki yönelimi hakkında fikir vermektedir.