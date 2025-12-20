Seyahat Süresi 4 Saatten 1,5 Saate Düşecek!

Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Projesi'nin ilk etabı olan Çerkezköy-Kapıkule hattında önemli bir aşamaya gelindi. 2019 yılında başlatılan bu proje, Türkiye'nin demir yolu ağını modernize ederek, Halkalı ile Kapıkule arasındaki yolcu ve yük taşımacılığını önemli ölçüde hızlandırmayı hedefliyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte, yolcu trenlerinin seyahat süresi 4 saatten 1,5 saate, yük trenlerinin ise 8,5 saatten 3,5 saate düşmesi öngörülüyor.

Proje Gelişmeleri ve İncelemeler

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi ile Kapıkule Sınır Kapısı arasındaki hattaki test çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte, projenin ilk etabı 2026 yılında hizmete girmesi planlanıyor. Edirne Valisi Yunus Sezer, proje alanında yaptığı incelemelerde, inşaatı tamamlanan ve devam eden tren istasyonları ile gar binalarını ziyaret etti. Sezer, ilk etap çalışmalarının nihai aşamaya geldiğini belirterek, tren istasyonlarının modern yapısıyla yolculara daha konforlu bir ulaşım deneyimi sunulacağının altını çizdi.

Vali Sezer, tren hattı üzerindeki çalışmalara ilişkin de bilgi vererek, "Çerkezköy-Kapıkule arasındaki etapta çalışmalar tamamlanmak üzere. Sinyalizasyon sistemlerinin testleri yapılıyor. Edirne gar binasının kaba inşaatı ocak ayında sona erecek ve inşallah haziran ayında tüm inşaat tamamlanmış olacak. Kapıkule'deki gar binası tamamlandı, lokomotif bakım binasının inşaatı ise devam ediyor." ifadelerini kullandı. Ayrıca, projenin hayata geçirilmesinde destek olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile diğer bakanlık yetkililerine teşekkür etti.

Projenin Önemi ve Yapısal Özellikleri

Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Projesi, Türkiye'nin Avrupa ülkeleriyle yüksek standartlı demir yolu bağlantısını güçlendiren bir proje olarak dikkat çekiyor. Proje, 153 kilometrelik Kapıkule-Çerkezköy, 67 kilometrelik Çerkezköy-Ispartakule ve 8,4 kilometrelik Ispartakule-Halkalı olmak üzere toplamda üç ana etaptan oluşuyor. Bu hat, Edirne’yi hızlı tren ağıyla İstanbul’a bağlayarak, seyahat konforunu artırmayı hedefliyor.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte, İpek Demiryolu güzergahının Türkiye’den geçen kısmının Avrupa bağlantısını sağlayan en önemli halkalarından biri oluşturulacak. Ayrıca, 229 kilometre uzunluğundaki güzergahta, saatte 200 kilometre hıza uygun elektrikli ve sinyalli, çift hatlı yeni bir hızlı tren hattı inşa edilecek. Bu yenilik, hem yük hem de yolcu taşımacılığında önemli bir gelişme sunacak.