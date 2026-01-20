Dolar
Haberin Gündemi Ekonomi Şeker Pancarı Üretiminde Rekor: 2,9 Milyon Ton Hedefleniyor

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Okunma Süresi: 2 dk

Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği (PANKOBİRLİK) Genel Başkanı Ramazan Erkoyuncu, 2025 yılı itibarıyla Türkiye'de şeker pancarından elde edilecek şeker miktarının 2 milyon 900 bin tona ulaşacağını duyurdu. Bu açıklama, şeker pancarı üreticileri için umut verici bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Üretimde Olumlu Gelişmeler

Ramazan Erkoyuncu, aynı zamanda Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı olarak da görev yapmaktadır. Erkoyuncu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2025'in pancar üreticileri için verimli bir yıl olacağını ifade etti. Özellikle yaşanan don olaylarına rağmen, pancar üretiminde herhangi bir azalma gözlemlenmediğini vurguladı. Bu yıl pancar içindeki şeker oranının da kendilerini memnun ettiğini belirterek, "Şeker pancarında polar, içindeki şeker oranını ifade eder. Standart oran yüzde 16'dır, ancak bu yıl bu değerin 18'leri gördüğünü" açıkladı. Bu durum, çiftçiler için ek gelir anlamına gelmektedir.

Geçmiş Yılın Üretim Verileri

Erkoyuncu, önceki yılın pancar ve şeker üretim rakamlarını değerlendirerek, Türkiye genelinde 2,5 milyon tonluk bir şeker beklenirken, bu yıl 2 milyon 900 bin ton şeker üretileceği öngörüsünde bulundu. Kampanyanın sona ermek üzere olduğunu belirten Erkoyuncu, bu yılın üretim rakamlarının beklentilerin çok üzerinde olduğunu ifade etti. "Bu durum, çiftçiler, ülke ve tüketiciler için olumlu bir gelişme" dedi.

Üretimin Zirve Yılı

Üretim verilerinde son üç yılın oldukça iyi geçtiğini ancak bu yılın rekor bir seviyeye ulaştığını belirten Erkoyuncu, "Bu yıl Türkiye'de pancar üretimi yaklaşık 20 milyon 300 bin ton. Bunun karşılığında ise 2 milyon 900 bin ton şeker elde ettik." şeklinde konuştu. Ayrıca, Mayıs 2025 itibarıyla şekerin Dahilde İşleme Rejimi (DİR) kapsamında ithalatına izin verilmemesi kararının alındığını belirten Erkoyuncu, "Şeker ithalatı, ülke ekonomisi ve şeker sektörü açısından olumsuz etkiler yaratıyordu. Bu nedenle alınan karar memnuniyet verici" ifadelerini kullandı.

