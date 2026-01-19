Dolar
Piyasalarda Gün Ortası Değerlendirmesi

Yayınlanma
14
Okunma Süresi: 2 dk

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında %0,68 değer kazanarak 12.754,50 puana ulaştı. Cuma günü 12.668,52 puandan kapanan endeks, yeni güne 72,20 puan artışla 12.740,72 puandan başladı. Saat 13.00 itibarıyla, önceki kapanışa göre 85,98 puanlık bir artış kaydederek 12.754,50 puana yükseldi. Endeks, gün içerisinde en düşük 12.700,54 puanı ve en yüksek 12.837,92 puanı gördü.

Sektörel Performans İncelemesi

Günün ilk yarısında teknoloji endeksi %2,55, mali endeks %1,41 ve sanayi endeksi %0,67 değer kazandı. Ancak hizmetler endeksi %0,27 oranında bir düşüş gösterdi. BIST 100 endeksine dahil olan hisseler arasında 65'i yükselirken, 33'ü değer kaybetti ve 2'si ise yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri arasında ASELSAN, Türk Hava Yolları, Akbank, Türkiye İş Bankası (C) ve Yapı Kredi Bankası dikkat çekti.

Piyasa Verileri ve Dış Ekonomik Göstergeler

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası'nda işlem gören gösterge kağıdı, 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi %33,57, bileşik getirisi ise %36,39 seviyesinde gerçekleşti. Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1630, sterlin/dolar paritesi 1,3410 ve dolar/yen paritesi 157,9 düzeyinde işlem görmekte. İstanbul serbest piyasada dolar 43,2710 liradan, avro ise 50,3430 liradan satılıyor.

Altın ve Petrol Fiyatları

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı %1,9 artışla 4.668 dolara yükseldi. Aynı zamanda Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı %1,1 azalışla 62,9 dolardan işlem görmeye devam ediyor. Bu veriler, piyasa dinamiklerini ve yatırımcıların beklentilerini şekillendiren önemli göstergeler arasında yer almakta.

