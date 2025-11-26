Ordu, Türkiye'nin En Fazla Bal Üretimi Yapan İli

Ordu, 16 bin 750 ton bal üretimiyle Türkiye genelinde en fazla bal üreten il konumunu koruyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitim programı ile arıcıların teknik kapasitelerinin artırılması hedefleniyor. Programda, arı sağlığı, koloni yönetimi ve arı ürünlerinin çeşitlendirilmesi gibi konular detaylı bir şekilde ele alındı.

Arı Üretiminde Öncü İl: Ordu

Ordu İl Tarım ve Orman Müdürü Bayram Ay, düzenlenen eğitim programında yaptığı açıklamada, Ordu'daki kovan başı bal veriminin 26 kilogram olduğunu belirtti. Bu verim ile birlikte, 2025 yılına kadar 645 bin adet arılı kovanın bulunacağı öngörülüyor. Ay, "İlimiz arı kovanlarının kışı geçirmeleri için oldukça uygun bir iklime sahiptir. Ancak, flora yapısının çiçeklenme dönemi kısıtlı bir süreyi kapsadığı için birçok arıcı gezginci arıcılık yapma yolunu tercih etmektedir," ifadelerini kullandı.

Arıcılara Destek ve Eğitim Programları

2024 yılı verilerine göre, Ordu genelinde 2 bin 635 arıcıya ait 563 bin 521 koloninin desteklendiği ve toplamda 84 milyon 580 bin 86 TL tutarında arılı kovan destekleme ödemesi yapıldığı belirtildi. 2025 yılı için kovan başına 140-266 TL arasında destekleme ödemeleri yapılacağı ve bu çalışmaların sürdüğü ifade edildi. Bayram Ay, arıcılara yönelik denetimlerin de kesintisiz olarak devam ettiğini vurguladı.

İhracat Rakamları ve Pazar Payı

Ordu'dan çeşitli ülkelere yapılan bal ihracatına da değinen Bayram Ay, 2023 yılında 723 ton 335 kilo, 2024 yılında 598 ton 825 kilo ve 2025 yılında ise 371 ton 171 kilo balın ihraç edildiğini açıkladı. Ayrıca, İngiltere'ye 8 ton bal ihracatı gerçekleştirildiği bilgisi verildi.

Ordu Arı Yetiştiricileri Birliği'nin Rolü

Ordu Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Akın Çiftçi, birçok arıcının gezginci olduğunu belirterek, birlik olarak arıcıların yanında olmaya devam edeceklerini ve eğitim desteklerinin süreceğini ifade etti. Eğitim programının ardından Doç. Dr. Ayşe Ebru Borum, ‘Arı Ürünlerinin Çeşitlendirilmesi, Arı Sağlığı ve Koloni Yönetimi’ konularında bilgi verdi. Ayrıca, Dr. Samet Okuyan da ‘Bal Arılarında Yetiştirme ve Genetik Etkileşimlerin Ana Arı Kalitesi Üzerine Etkileri’ üzerine bir sunum gerçekleştirdi.

Programda, arıcılık sektörüne sağladığı katkılardan dolayı Ordu Valisi Muammer Erol'a plaket takdim edildi. Vali Erol, İl Tarım ve Orman Müdürü Bayram Ay, Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Şeref Cınbırtoğlu, Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürü Nizamettin Açıkbaş, TARSİM Bölge Müdür Yardımcısı Burhan Kılıç, Doç. Dr. Ayşe Ebru Borum ve Dr. Samet Okuyan'a da plaket vererek katkılarından dolayı teşekkür etti.