Motorine Zam Şoku! İstanbul, Ankara ve İzmir’de Yeni Tarife

Akaryakıt fiyatları yeniden değişti. 4 Eylül 2025 Perşembe gününden itibaren motorinin litre fiyatına 2 lira 5 kuruş zam geldi. Zamlı tarife tabelalara yansıdı ve motorinin litresi birçok şehirde 54 TL’yi aştı.
3 büyükşehirde motorin fiyatları:
İstanbul Avrupa: 54,03 TL
Ankara: 54,96 TL
İzmir: 55,25 TL
Benzin ve LPG fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik olmadı.
Uzmanlara göre brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki hareketlilik, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. 4 Eylül sabahı itibarıyla brent petrolün varili 67,28 dolar seviyesinden işlem görüyor.
Araç sahipleri, “zamların ardı arkası kesilecek mi?” sorusunu sorarken, gözler yeniden akaryakıt sektöründen gelecek açıklamalara çevrildi.