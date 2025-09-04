Dolar
Motorine Zam Şoku! İstanbul, Ankara ve İzmir'de Yeni Tarife

Motorine Zam Şoku! İstanbul, Ankara ve İzmir’de Yeni Tarife

Motorin fiyatlarına 2 lira 5 kuruşluk zam yapıldı. 3 büyükşehirde litresi 54 TL’yi geçen motorin, araç sahiplerini endişelendirdi.

Yayınlanma
14
Motorine Zam Şoku! İstanbul, Ankara ve İzmir’de Yeni Tarife
Okunma Süresi: 1 dk

Akaryakıt fiyatları yeniden değişti. 4 Eylül 2025 Perşembe gününden itibaren motorinin litre fiyatına 2 lira 5 kuruş zam geldi. Zamlı tarife tabelalara yansıdı ve motorinin litresi birçok şehirde 54 TL’yi aştı.

3 büyükşehirde motorin fiyatları:

İstanbul Avrupa: 54,03 TL

Ankara: 54,96 TL

İzmir: 55,25 TL

Benzin ve LPG fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik olmadı.

Uzmanlara göre brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki hareketlilik, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. 4 Eylül sabahı itibarıyla brent petrolün varili 67,28 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Araç sahipleri, “zamların ardı arkası kesilecek mi?” sorusunu sorarken, gözler yeniden akaryakıt sektöründen gelecek açıklamalara çevrildi.

#Akaryakıt
#Ankara
#Brent Petrol
#İstanbul
#İzmir
#Motorin
#Zam
