Motorine Zam Şoku! İstanbul, Ankara ve İzmir’de Yeni Tarife

Akaryakıt fiyatları yeniden değişti. 4 Eylül 2025 Perşembe gününden itibaren motorinin litre fiyatına 2 lira 5 kuruş zam geldi. Zamlı tarife tabelalara yansıdı ve motorinin litresi birçok şehirde 54 TL’yi aştı.

3 büyükşehirde motorin fiyatları:

İstanbul Avrupa: 54,03 TL

Ankara: 54,96 TL

İzmir: 55,25 TL

Benzin ve LPG fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik olmadı.

Uzmanlara göre brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki hareketlilik, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. 4 Eylül sabahı itibarıyla brent petrolün varili 67,28 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Araç sahipleri, “zamların ardı arkası kesilecek mi?” sorusunu sorarken, gözler yeniden akaryakıt sektöründen gelecek açıklamalara çevrildi.