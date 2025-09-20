Dolar
Kentsel Dönüşüm Başkanlığı 29 İlde 449 Taşınmazı Satışa Çıkardı

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı 29 İlde 449 Taşınmazı Satışa Çıkardı

Yayınlanma
14
Kentsel Dönüşüm Başkanlığı 29 İlde 449 Taşınmazı Satışa Çıkardı
Okunma Süresi: 2 dk

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, Türkiye genelinde 29 ilde toplam 449 taşınmazı satışa sunma kararı aldı. Bu taşınmazlar, 1-2 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek açık artırma yöntemiyle satılacak. İhale, yerel ve çevrimiçi katılım imkanı ile yatırımcılara fırsatlar sunacak.

İhaleye Katılacak İller ve Taşınmaz Sayıları

İhalede yer alacak taşınmazlar arasında İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerin yanı sıra, birçok farklı il de bulunuyor. Satışa çıkarılan taşınmazların dağılımı şu şekildedir: Van, Şırnak, Bingöl, Sakarya, Eskişehir, Nevşehir, Amasya, Tokat, Erzurum, Adana ve Osmaniye'de birer adet, Diyarbakır'da dört, Şanlıurfa'da on bir, Mardin'de sekiz, Muş'ta altı, İstanbul'da yirmi bir, Bursa'da iki, Balıkesir'de on üç, İzmir'de on iki, Aydın'da iki, Muğla'da yirmi dokuz, Antalya'da üç, Ankara'da on sekiz, Konya'da yedi, Niğde'de dört, Sivas'ta dört, Samsun'da üç, Kars'ta altı ve Mersin'de 285 taşınmaz yer alıyor.

Ödeme Seçenekleri ve İhale Süreci

Açık artırmada satışa sunulan taşınmazlar, alıcıların tercihlerine göre peşin veya vadeli olarak satın alınabilecek. Alıcılar, taşınmazlara %25 peşinat ödeyerek sahip olabilecek ve kalan tutarı 24 ay vade ile ödeyebilecek. Bu esnek ödeme seçenekleri, yatırımcıların ilgisini çekmek için tasarlanmıştır.

Açık Artırma Tarihleri ve Yerleri

Taşınmazların satışları, 1-2 Ekim tarihlerinde saat 10:30'da başlayacak. İhale süreci, hem Ankara hem de İstanbul'daki fiziksel katılım salonlarında ve internet üzerinden çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek. Bunun yanı sıra, Mersin'deki taşınmazlar için sadece 2 Ekim Perşembe günü Mersin Hilton SA Konferans Salonu'nda açık artırma yapılacak. Katılımcılar, açık artırmaya katılmadan önce taşınmazların konum ve görsellerine "www.emlakyonetim.com.tr" adresinden ulaşabilecekler.

Bu geniş kapsamlı satış, Türkiye genelinde kentsel dönüşüm projelerine katkı sağlamayı hedefliyor. Yatırımcılar, bu fırsatlarla birlikte taşınmaz edinme olanaklarını değerlendirme imkanı bulacaklar.

Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
