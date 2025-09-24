İSO Başkan Yardımcısı Özhamaratlı: “Sanayiciler Olarak En Büyük İhtiyacımız, Önümüzü Görebilmek”

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisi, eylül ayı olağan toplantısını “Sanayimizde Dönüşümü Tartışırken Yeni Orta Vadeli Program-OVP (2026-2028) Hedeflerinin Üretim Hayatımız Açısından Önemi” ana teması ile Odakule'de gerçekleştirdi. Toplantının açılışında konuşan İSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İrfan Özhamaratlı, sanayicilerin en acil ihtiyacının 'önlerini görebilmek' olduğunu vurguladı. Özhamaratlı, mevcut belirsizliklerin ve enflasyonist ortamın sanayicilerin karar alma süreçlerini olumsuz etkilediğini belirtti.

Sanayicilerin Belirsizlik Ortamında Yaşadığı Zorluklar

Özhamaratlı, sanayicilerin karşılaştığı belirsizliklerin hem küresel ölçekteki ekonomik dalgalanmalardan hem de yurt içindeki gelişmelerden kaynaklandığını ifade etti. Son yıllarda artan enflasyon, sanayicilerin üretim planlamalarını ciddi şekilde zorlaştırmakta. Bu bağlamda, OVP’nin kararlılıkla uygulanmasının önemine dikkat çekti. “Her okuduğumuzda 'keşke yapılabilse' dediğimiz pek çok reform taahhüdünü içeren OVP'nin uygulanması, sanayiciler için büyük bir umut kaynağıdır,” dedi.

OVP'nin Ekonomik Büyümeye Etkisi

Özhamaratlı, OVP’deki büyüme tahminleri hakkında yaptığı değerlendirmede, 2026 ve 2027 yıllarında potansiyelin altında bir ekonomik büyüme beklendiğini belirtti. Dış talebin büyümeye katkısının düşük olmasının yanı sıra, iç talebin ekonomik büyümeye olan etkisinin de önemli olduğunu vurguladı. “Özellikle sabit yatırımların hızlanmasının, kamunun da katkısıyla gerçekleşmesi bekleniyor,” diye ekledi. Bu durumun sanayinin rekabet gücünü artıracağına inandığını ifade etti.

İş Gücü Piyasasında Değişen Dinamikler

Özhamaratlı, yeni nesil çalışma modellerinin geliştirilmesi ve işgücü piyasasının dinamiklerinin hızla değişmesi gerektiğine dikkat çekti. Ayrıca, güvenceli esnekliğin artırılması ve nitelikli insan kaynağının daha etkin kullanılması için reformların OVP’de yer almasının önemli olduğunu belirtti. “Dijitalleşme, yeşil dönüşüm gibi yeni nesil rekabet alanlarına yönelmek, ülkemiz ve sanayimiz için uzun vadede büyük kazanımlar sağlayacaktır,” dedi.

Mali Disiplin ve Yapısal Reformlar

Özhamaratlı, OVP’ye yönelik mali disiplin konusuna da değindi. 2025 ikinci çeyrek Gayri Safi Yurt İçi Hasıla ve nakit bütçe rakamlarında görülen iyileşmenin memnuniyet verici olduğunu sözlerine ekledi. Ancak, kayıt dışılığı önleme, KİT yönetişim reformu ve sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliği gibi yapısal reform başlıklarına daha fazla odaklanılması gerektiğini ifade etti. Bu reformların, OVP döneminde hayata geçirilmesinin kritik öneme sahip olduğunu belirtti.