EGİAD 35. Yılını Görkemli Bir Geceyle Kutladı

İzmir iş dünyasının önemli sivil toplum kuruluşlarından biri olan Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), 35. kuruluş yıldönümünü ve yeni yılı İzmir Tarihi Havagazı Fabrikası’nda düzenlenen özel bir kokteyl ile kutladı. Etkinlik, EGİAD üyeleri, iş dünyası temsilcileri ve kamu ile yerel yönetim yetkililerinin katılımıyla gerçekleşti. Bu özel gece, EGİAD’ın 35 yıllık kurumsal gelişimini ve geleceğe yönelik vizyonunu güçlü bir şekilde yansıtma fırsatı sundu.

Etkinliğin Başlangıcı ve Açılış Konuşmaları

EGİAD 35. Yıl Filminin gösterimi ile başlayan etkinlikte, açılış konuşmalarını EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Özhelvacı ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay gerçekleştirdi. Konuşmaların ardından müzik dinletisi ve 35. yıl pastasının kesimi ile etkinlik devam etti.

EGİAD’ın 35 Yıllık Yolculuğu

EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Özhelvacı, derneğin 1990 yılında 47 genç iş insanının "birlikte üretme, birlikte büyüme" hedefiyle kurulduğunu hatırlatarak, günümüzde 900’den fazla üyesi ile sanayi, ticaret, hizmet ve tarım sektörlerinde faaliyet gösteren 3.500 şirketi ve yaklaşık 150.000 kişilik istihdamı temsil eden güçlü bir yapıya dönüştüğünü vurguladı. Özhelvacı, "EGİAD, Mustafa Kemal Atatürk’ün ilke ve değerlerinden güç alarak, toplumsal faydayı önceleyen bir yaklaşım sergilemektedir," dedi.

Fırsat Eşitliği ve Küresel İş Birlikleri

Özhelvacı, derneğin kadın üyelerinin oranının %36’ya ulaştığını ve yeni üyelerin üçte birinin kadınlardan oluştuğunu belirterek, EGİAD’ın fırsat eşitliğini gözeten bir vizyona sahip olduğunu ifade etti. Ayrıca, üyelerinin %60’ından fazlasının uluslararası iş birlikleri gerçekleştirdiğini, bu durumun derneğin Ege iş dünyasını küresel ağlara bağlayan kritik bir köprü haline geldiğini ortaya koyduğunu söyledi.

Geleceğe Yönelik Vizyon

Özhelvacı, etkinlikte EGİAD’ın geleceği ile ilgili güçlü mesajlar vererek, "Bu gece geçmişin emeğiyle geleceğin vizyonunu bir araya getiren özel bir kutlamadır," dedi. 2026 yılı için heyecan duyduklarını ifade eden Özhelvacı, Üçüz Dönüşüm vizyonunu benimsediklerini ve dijital, yeşil ve toplumsal dönüşüm konularında somut projeler geliştirdiklerini belirtti. "Dijital dönüşümün teknoloji ile değil, zihinle başladığını biliyoruz," diyerek EGİAD’ın bu dönüşümdeki rolünü vurguladı.

Uluslararası Temaslar ve Yatırım Ağı

EGİAD, 2025 yılı boyunca gerçekleştirdiği Paris’teki VivaTech Fuarı, KKTC ticaret temasları ve Fransa ile Belarus delegasyonları gibi uluslararası buluşmalarla İzmir ve Ege iş dünyasını temsil ettiğini belirten Özhelvacı, derneğin uluslararası platformlarda itibarlı bir kurum haline geldiğini ifade etti. Ayrıca, EGİAD Melekleri Yatırım Ağı’nın 10. yılını kutladığını ve bugüne kadar 40’tan fazla yatırıma 5 milyon doların üzerinde bir hacimle girişimcilik ekosisteminin önemli bir aktörü haline geldiğini belirtti.

Teşekkür ve Yeni Yıl Temennileri

Konuşmasının kapanışında Özhelvacı, EGİAD ailesinin tüm üyelerine teşekkürlerini ileterek, derneğin başarısının ekiplerin özverisi ile elde edildiğini vurguladı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay da EGİAD’ın güçlü duruşunu ve yeşil, dijital, toplumsal dönüşüm konularındaki çalışmalarını takdirle değerlendirdi. Etkinlik, Sunshine Band ve DJ performansları ile katılımcılara keyifli bir yeni yıl atmosferi sundu.