Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: 2026 Bütçesi İstikrar ve Refah Bütçesidir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: 2026 Bütçesi İstikrar ve Refah Bütçesidir

Yayınlanma
14
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: 2026 Bütçesi İstikrar ve Refah Bütçesidir
Okunma Süresi: 2 dk

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Meclis Genel Kurulu'nda 2026 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi üzerine önemli açıklamalarda bulundu. Yılmaz, bu bütçenin, Türkiye'nin yüksek gelirli ülkeler ligine ulaşması için atılan kritik bir adım olduğunu vurgulayarak, yapısal dönüşümün hızlanması adına hazırlandığını ifade etti. Bütçenin, ülke ekonomisinde önemli bir dönüşüm yaratması ve refah seviyesini artırması hedefleniyor.

Yüksek Katma Değerli Üretim ve Ar-Ge'ye Vurgu

Cevdet Yılmaz, 2026 bütçesinin yüksek katma değerli üretim, araştırma-geliştirme (Ar-Ge) ve girişimcilik konularında güçlü bir şekilde yapılandığını dile getirdi. Bu unsurların bütçedeki yerinin, Türkiye'nin ekonomik büyümesine katkı sağlaması bekleniyor. Yılmaz, "2026 bütçesi, emeği koruyan bir yaklaşım ile hazırlandı" diyerek, iş gücünün korunmasını ve geliştirilmesini önceliklendirdiklerini belirtti.

Deprem Güvenliği ve Ekonomik Dönüşüm

Ayrıca, Türkiye'nin deprem riskine karşı alınacak önlemler üzerinde de duran Yılmaz, tüm şehirlerin depremlere dirençli hale getirilmesi için çalışmaların süreceğini ifade etti. Yılmaz, dünya ekonomisindeki gelişmelerin ve siyasi şartların Türkiye'nin ekonomik stratejilerini etkileyeceğini, bu nedenle kendilerini sürekli olarak güncellemeleri gerektiğini vurguladı. Dünya genelinde gelişmekte olan ülkelerin ekonomik payının arttığını, buna karşın G7 ülkelerinin payının azaldığını belirtti.

Bu bağlamda, Cevdet Yılmaz, 2026 yılı için hazırlanan bütçenin, sadece ekonomik istikrar sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda halkın refah seviyesini de artırmayı hedeflediğini ifade etti. Türkiye'nin ekonomik politikaları çerçevesinde, bu bütçenin önemli bir dönüm noktası olacağı öngörülüyor.

