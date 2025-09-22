Bakan Işıkhan’dan Milyonlara Emeklilik Müjdesi: Tarih Verdi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilikte beklenen "7200 prim günü" düzenlemesi hakkında önemli bilgiler paylaştı. Bir programda yaptığı açıklamalarda, prim gün sayısının 9000’den 7200'e düşürülmesi için Maliye Bakanlığı ile sürdürülen çalışmalara dikkat çekti. Bu düzenlemenin, pek çok vatandaş için emeklilik hayalini gerçeğe dönüştürme imkanı sunacağı ifade ediliyor.

EYT Kapsamında Emeklilik Sayıları

Bakan Işıkhan, 2025 yılı itibarıyla 2,5 milyon vatandaşın Erken Yaşta Emeklilik (EYT) hakkından faydalanarak emekli olacağını belirtti. EYT hakkına sahip olmasına rağmen henüz emekli olmayan 2,5 milyon kişi bulunduğunu dile getiren Işıkhan, toplamda yaklaşık 5 milyon EYT'linin mevcut olduğunu vurguladı. Bu kişilerden büyük bir kısmının aktif olarak çalışmaya devam ettiğini kaydederek, emeklilik maaşını alırken alternatif işlerde de çalışmalarının, sosyal güvenlik sistemine katkı sağladığını ifade etti.

SGK Bütçesi ve Emekli Aylıkları

Işıkhan, EYT’nin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bütçesine etkilerini de gözler önüne serdi. SGK bütçesinin %67’sinin emekli aylığı ödemelerine harcandığını belirten Bakan, 2023-2024 yıllarında EYT’nin maliyetinin 844 milyar TL olduğunu, 2024 yılı için bu rakamın 1,2 trilyon TL’ye çıkacağını açıkladı. Her yıl artan bu maliyetin bütçe planlamalarında dikkate alınması gerektiğini vurgulayan Işıkhan, sürdürülebilir bir emeklilik sistemi için istihdamın artırılması gerektiğini ifade etti.

Yeni Emeklilik Çalışmaları

Işıkhan, emekliler için yürütülen yeni çalışmalar hakkında da bilgi verdi. Toplu sözleşme süreçlerinin tamamlandığını belirten Bakan, Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nun emekliler için yeni projeleri üzerinde çalıştığını açıkladı. En düşük emekli aylığı alanların sayısının yaklaşık 4 milyon olduğunu söyleyen Işıkhan, bu konudaki ayrıntıların ilerleyen günlerde paylaşılacağını duyurdu.

7200 Prim Günü Düzenlemesi İçin Hedef Tarih

Bakan Işıkhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçimlerdeki vaadi olan 7200 prim günü düzenlemesi için de tarih verdi. Prim gün sayısının 9.000’den 7.200’e indirilmesi ve 25 yıl yerine 20 yıl emeklilik hakkı tanınması konusunun gündemde olduğunu belirten Işıkhan, Maliye Bakanlığı ile birlikte bu düzenlemeyi 2026 yılının ilk ya da ikinci çeyreğinde tamamlamayı hedeflediklerini ifade etti. Ayrıca, düzenlemenin kapsamının küçük esnafı mı yoksa tüm Bağ-Kur’ları mı kapsayacağına yönelik değerlendirmelerin sürdüğünü de sözlerine ekledi.

Özel Sektörde Doğum İzni Düzenlemeleri

2025 yılının “Aile Yılı” ilan edilmesi kapsamında özel sektördeki doğum izni uygulamalarına da değinen Işıkhan, kadın işçilerin doğumdan önce 8 hafta, doğumdan sonra ise 8 hafta olmak üzere toplamda 16 hafta analık izni kullanabildiğini belirtti. Kamu sektöründeki uygulamaların yanı sıra özel sektörde de benzer hakların sağlandığını ifade eden Bakan, işverenlerle yapılan görüşmelerde kadın çalışanlara yönelik fırsatların artırılmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini vurguladı.