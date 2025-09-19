Avrupa Birliği Dijital Euro Projesinde Kritik Adım: Alternatif Sistemler Yolda!

Avrupa Birliği (AB), dijital Euro projesinde önemli bir aşamaya geçiş yapmaya hazırlanıyor. Cuma günü Kopenhag’da bir araya gelen AB maliye bakanları, Visa ve Mastercard gibi ABD merkezli sistemlere alternatif oluşturacak dijital Euro için ortak bir yol haritası belirlemeyi amaçlıyor. Altı yıldır gündemde olan bu proje, Avrupa’nın enerji, savunma ve finans gibi kritik alanlarda dışa bağımlılığını azaltma stratejisinin bir parçası olarak hız kazanmış durumda.

Dijital Ödeme Sisteminde Stratejik Bağımsızlık Vurgusu

Toplantı öncesinde açıklamalarda bulunan İspanya Maliye Bakanı Carlos Cuerpo, Avrupa’nın dijital ödemelerde dışa bağımlılıktan kurtulması gerekliliğini vurguladı. Cuerpo, "Bağımlılığı azaltmak için kendi dijital ödeme sistemimizi kurmalıyız. Bu, hızla ilerleme kaydetmemiz gereken önemli bir alan," şeklinde ifade etti. Bu açıklama, dijital Euro projesinin yalnızca bir ödeme aracı olmanın ötesinde, Avrupa'nın finansal bağımsızlığını sağlamak adına önemli bir adım olduğunu ortaya koyuyor.

Yasal Düzenleme Süreci Devam Ediyor

Dijital Euro için gerekli yasal düzenlemenin Avrupa Parlamentosu’ndan henüz geçmediği belirtiliyor. Parlamento, projenin bazı detaylarının netleşmesini talep ediyor. Avrupa Merkez Bankası (AMB) ise, mevzuatın önümüzdeki yılın ilk yarısında tamamlanmasını bekliyor. AB Ekonomi Komiseri Valdis Dombrovskis, internet üzerinden alışverişin giderek arttığını hatırlatarak, Avrupa’nın bağımsız bir dijital ödeme sistemine acil ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

Dijital Euro'nun Yapısı ve Amaçları

AMB’nin planına göre dijital Euro, merkez bankası güvencesi altında dijital cüzdan şeklinde kullanılabilecek. Bu durumda, Visa, Mastercard ve PayPal gibi ABD merkezli şirketlere olan bağımlılığın azalması hedefleniyor. Mevcut durumda bazı AB ülkelerinde ulusal dijital ödeme sistemleri mevcutken, tüm birlik genelinde geçerli ortak bir sistemin bulunmaması dikkat çekiyor. Bu durum, dijital Euro'nun önemini artırıyor.

Bankacılık Sektöründeki Endişeler

Avrupa Komisyonu, Haziran 2023'te dijital Euro’ya ilişkin yasa teklifini sunmuştu, ancak süreç yavaş ilerliyor. Bazı milletvekilleri ve bankacılar, dijital Euro'nun bankacılık sektöründen pay alabileceği ve ani dijital para çekilişleriyle finansal istikrar riskleri oluşturabileceği konusunda kaygılarını dile getiriyor. Parlamento onay verdikten sonra AMB’nin dijital Euro'yu hayata geçirebilmesi için yaklaşık 2,5–3 yıla daha ihtiyaç duyulacağı ifade ediliyor.

Projenin Stratejik Önemi

Dombrovskis, dijital Euro projesinin yalnızca teknolojik bir adım olmadığını, aynı zamanda Avrupa’nın stratejik bağımsızlığı açısından da büyük önem taşıdığını belirtti. AMB, temel altyapıyı kuracak, özel sektör ise bunun üzerine gerekli çözümleri geliştirecek. Bu proje, Avrupa’nın geleceği için stratejik bir adım olarak değerlendiriliyor ve dijital ödeme sistemlerinin dönüşümünü sağlamayı hedefliyor.