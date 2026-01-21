Aşk enflasyona yenildi: Flört trendleri altüst oldu

Artan yaşam maliyetleri, özellikle gençlerin ilişkilere olan bakış açılarını derinden etkiliyor. Z kuşağı, flört kültüründeki dönüşümle birlikte, kısa süreli ilişkilerin yanı sıra ekonomik güvence sunan uzun vadeli ortaklıklar arayışına yöneliyor. Flört uygulaması Coffee Meets Bagel'in anket sonuçları, bu değişimin boyutlarını gözler önüne seriyor.

Finansal İstikrarın Önemi

Coffee Meets Bagel'in Kasım ayında gerçekleştirdiği ankete göre, ABD'de 21-35 yaş arası yaklaşık 1050 katılımcının %54'ü, finansal istikrarı ideal bir partnerin olmazsa olmazı olarak tanımladı. Katılımcıların yaklaşık %60'ı ise hırs ve kariyer motivasyonunu, ortak ilgi alanlarından daha öncelikli bir kriter olarak gördüğünü belirtti. Bu durum, gençlerin ilişki seçiminde daha pragmatik bir yaklaşım benimsediklerini ortaya koyuyor.

İki Maaşın Gerekliliği

Uygulamanın eş CEO’su Quincy Yang, konut fiyatları ve geçim sıkıntısının gençlerin hayatlarını şekillendiren temel unsurlar haline geldiğini ifade etti. Yang, “Ev almak ya da bir daire sahibi olmak artık çok zor. Amerikan rüyası için tek gelir yetmiyor, iki maaş şart” diyerek, bu durumun flört kültürüne olan etkisine dikkat çekti. Gençlerin, finansal olarak istikrarlı ve hedefleri olan partnerlere yönelmesinin arkasındaki motivasyon, maddi güvence arayışının bir sonucudur.

Yeni Kuşağın Flört Anlayışı

Coffee Meets Bagel'in diğer eş CEO'su Shn Juay, Z kuşağının önceki kuşaklara kıyasla “hookup” kültürüne daha mesafeli olduğunu belirtti. Flört uygulamaları denilince akla gelen tek gecelik ilişkilerin, Z kuşağı için daha gerçekçi ve uzun vadeli bağlantılar arayışında olduğu ifade edildi. Bu neslin ideal partner tanımları, pragmatik bir bakış açısıyla şekilleniyor.

Artan Hayat Pahalılığı ve İlişkilere Etkisi

ABD'de son yıllarda konut fiyatlarının gelir artışını geride bırakması ve gıda fiyatlarının 2020-2024 döneminde yaklaşık %25 oranında yükselmesi, gençlerin yaşam standartlarını zorlaştırıyor. Gümrük tarifeleri nedeniyle perakendecilerin fiyat artışları da bu durumu pekiştiriyor. Bu ekonomik ortamda, yalnız yaşamak birçok genç için bir “lüks” haline geliyor. Ocak ayında yayımlanan Pew Research Center verilerine göre, ABD’de partneriyle yaşayan yetişkinlerin oranı artarken yalnız yaşayanların payı 2019’daki %44’ten 2023’te %42’ye geriledi.