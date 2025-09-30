Dolar
Asgari Ücret Ne Kadar Olacak? İşte Yeni Senaryo

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Okunma Süresi: 2 dk

Milyonlarca çalışanı doğrudan etkileyen 2026 asgari ücret zammı konusunda yeni tahminler gündeme geldi. Özellikle Alanya gibi bölgelerdeki iş gücü, bu gelişmeleri yakından takip ediyor. Dünyaca ünlü yatırım bankası JP Morgan, yayımladığı yeni raporunda asgari ücrete yapılacak olası artışı değerlendirdi.

JP Morgan'ın Tahminleri

JP Morgan, 2026 yılı için asgari ücrete yüzde 20'lik bir artış öngördüğünü belirtti. Bankanın raporunda yer alan ifadelere göre, bu dönemdeki enflasyon beklentisi ise yüzde 24,6 seviyesinde. Bu durum, asgari ücret artışının yıl sonu enflasyon tahmininin 4,6 puan altında kalacağı anlamına geliyor. Dolayısıyla, asgari ücretlilerin alım gücünün reel olarak düşmeye devam edeceği değerlendiriliyor.

Piyasalardaki Etkisi

JP Morgan’ın bu tahmini, piyasalarda dikkatle izleniyor. Geçen yıl da asgari ücrete yapılan yüzde 30’luk zammı önceden tahmin eden banka, bu kez de benzer bir başarı göstermesi bekleniyor. JP Morgan’ın Türkiye uzmanı Fatih Akçelik, bu tahminin ciddiye alınmasının arkasındaki en önemli nedenlerden biri olarak gösteriliyor. Akçelik, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda görev yapmış bir isim olarak, Türkiye ekonomisinin dinamiklerini ve karar alma süreçlerini yakından tanıyor.

JP Morgan ve Türkiye İlişkisi

Banka, Ankara ile sürekli temas halinde bulunarak, Hazine borçlanmalarında aktif rol üstleniyor. Bu durum, tahminlerinin piyasalarda daha fazla yankı uyandırmasına zemin hazırlıyor. Uzmanların görüşlerine göre, asgari ücret artışları, hem iç ekonomik dinamikler hem de küresel ekonomik faktörler tarafından şekillendiriliyor. Bu bağlamda, asgari ücretin geleceği ve özellikle 2026 yılına yönelik tahminler, çalışanlar ve işverenler için önemli bir gündem maddesi olmaya devam ediyor.

Yorumlar
