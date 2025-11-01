Ankara e-İhracat Zirvesi İkincisi 6-8 Kasım Tarihlerinde Gerçekleştirilecek

Ticaret Bakanlığı, Türkiye'nin uluslararası ticaretteki konumunu güçlendirmek amacıyla düzenleyeceği ikinci Ankara e-İhracat Zirvesi'nin tarihini duyurdu. "Küresel Ticarette Türkiye İmzası" temasıyla 6-8 Kasım 2023 tarihlerinde TOBB Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek olan zirve, e-ihracat alanında önemli fırsatlar sunmayı hedefliyor.

Zirvenin Amacı ve Katılımcıları

Türkiye'nin üretim gücünü dünya pazarlarına açma ve yüksek katma değerli ihracatı artırma hedefleri doğrultusunda düzenlenen Ankara e-İhracat Zirvesi, Ticaret Bakanlığı'nın himayesinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri (OAİB) iş birliğiyle hayata geçiriliyor. Etkinlik, firmaların e-ihracat konusundaki bilgi ve deneyimlerini paylaşması amacıyla sektör paydaşlarını bir araya getirecek.

Etkinlik Programı ve Konular

Zirve, Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın açılış konuşmasıyla başlayacak. İlk gün, "Vizyon ve strateji odağında e-ihracatın geleceği, politikalar, doğru pazaryeri ve kanal mimarisi" gibi konular ele alınacak. İkinci gün ise "Marka ve talep ekseninde marka stratejisi, dijital pazarlama, içerik yönetimi ve çok kanallı mağaza deneyimi" başlıkları altında sunumlar yapılacak. Üçüncü gün ise "Operasyon ve ölçek kapsamında lojistik, iade süreçleri, ödeme sistemleri, entegrasyon, veri ve yapay zeka destekli performans yönetimi ile sürdürülebilir işleyiş" konuları üzerinde durulacak.

Oturumlar ve Atölye Çalışmaları

Zirve boyunca toplamda 90 konuşmacının yer alacağı 40 oturum ve 10 atölye çalışması düzenlenecek. Ayrıca, Güney Kore’nin önde gelen e-ticaret platformlarından Coupang, Türk firmalarıyla B2B görüşmeler ve panel oturumları gerçekleştirecek. Geçen yıl düzenlenen zirvede 10 bini aşkın katılımcı yer almış, 3 gün boyunca 5 panel ve 38 oturumda 71 konuşmacı ağırlanmıştı.

Gelecek Planları

Bu yılki etkinlikte "Küresel Ticarette Türkiye İmzası" sloganı ile e-ihracatın tüm yönleri ele alınacak. Ayrıca, İstanbul Küresel e-İhracat Zirvesi’nin ikincisinin gelecek yılın eylül ayında İstanbul’da düzenlenmesi planlanıyor. Bu tür etkinlikler, Türkiye'nin uluslararası ticaretteki rolünü pekiştirmek ve e-ihracatın potansiyelini artırmak açısından büyük önem taşıyor.