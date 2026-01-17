Altın ve Dolar Sahipleri İçin Kritik Tarih Açıklandı

Türkiye'de altın ve dolara sahip vatandaşları doğrudan etkileyen önemli bir gelişme yaşandı. Ocak ayında memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranlarının belirlenmesi ve yeni fiyat tarifelerinin yürürlüğe girmesi sonrasında, piyasalarda gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na (TCMB) çevrildi. Para Politikası Kurulu (PPK), yılın ilk toplantısını perşembe günü gerçekleştirerek faiz kararı hakkında kamuoyunu bilgilendirecek.

Faiz Kararları ve Ekonomi Üzerindeki Etkileri

2025 Aralık ayında yapılan PPK toplantısında, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 38'den yüzde 35,5’e indirilmişti. Ekonomistler, Ocak ayındaki ücret artışlarının iç talep ve enflasyon beklentileri üzerindeki olası etkilerini TCMB'nin yakından takip ettiğini ifade ediyor. Merkez Bankası'nın 2026 yılı için belirlenen dezenflasyon hedeflerini koruyup korumayacağı, piyasa aktörleri için kritik bir soru işareti olarak öne çıkıyor.

Faiz kararının yanı sıra, karar metninde yer alacak yönlendirmeler de yatırımcılar için önemli bir gösterge olacak. Likidite yönetimi, iç talepteki dengelenme süreci ve hizmet enflasyonundaki katılık gibi konulara yapılacak atıflar, yılın geri kalanına dair para politikası projeksiyonları hakkında ipuçları verecek.

Küresel Piyasalardaki Gelişmeler

TCMB’nin alacağı karar öncesinde, küresel merkez bankalarının, özellikle ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) politikaları Türkiye’ye yönelik sermaye akışları ve döviz kuru stabilitesi açısından dikkatle izleniyor. ABD ekonomisine ilişkin açıklanan veriler ve gelişmeler, dünya genelindeki borsa piyasalarında etkili olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta, Fed Başkanı Jerome Powell'ın, ABD Adalet Bakanlığının cezai iddianame tehdidine maruz kalması, bankanın özerkliğine dair endişeleri artırdı. Bu durum, eski Fed yöneticileri ve diğer merkez bankaları tarafından destekleyici açıklamalarla karşılandı.

Analistler, Powell'ın görev süresinin mayıs ayında sona ereceğini belirtirken, bu yıl içinde Fed'in alacağı kararların piyasalarda ana temayı belirleyebileceğini kaydediyor. Fed'in politika adımlarında etkili olan enflasyon verileri, beklentilere paralel olarak geldi. Önümüzdeki hafta ABD'de açıklanacak büyüme verileri, ülke ekonomisi hakkında daha fazla bilgi sunacak.

ABD Başkanı Donald Trump ise enflasyon verilerinin "düşük" olduğunu belirterek, Fed Başkanı Powell’ın faiz oranlarını "anlamlı ölçüde" düşürmesi gerektiğini ifade etti. Altın fiyatlarının küresel piyasalarda güçlenmeye devam ettiği bir süreçte, 2026 yılının durgunluk yılı olacağına dair yorumlar yapılmakta. Bu durum, yatırımcıların altın ve döviz piyasalarındaki yatırımlarını nasıl yönlendireceklerini belirlemede önemli bir unsur olarak öne çıkıyor.