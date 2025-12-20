Dolar
Haberin Gündemi Ekonomi 500 Bin Sosyal Konut Projesi'ne Başvuran Sayısı Açıklandı

500 Bin Sosyal Konut Projesi'ne Başvuran Sayısı Açıklandı

Yayınlanma
14
500 Bin Sosyal Konut Projesi'ne Başvuran Sayısı Açıklandı
Okunma Süresi: 2 dk

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay'da düzenlediği basın toplantısında, TOKİ tarafından gerçekleştirilen 500 bin Sosyal Konut Projesi'ne yapılan başvuru sayısını duyurdu. Bakan Kurum, projeye 8 milyon 840 bin kişinin başvurduğunu belirtti ve bu rakamın Türkiye'de konut ihtiyacının ne denli büyük olduğunu gözler önüne serdi.

Başvuru Detayları ve Geçerli Başvurular

Bakan Kurum, başvuruların hem e-Devlet üzerinden hem de bankalar aracılığıyla alındığını ifade etti. Toplamda 8 milyon 840 bin başvurudan, gerekli kriterleri karşılayan geçerli başvuru sayısının 5 milyon 242 bin olduğunu aktardı. Bu projeye en fazla başvurunun İstanbul'dan geldiğini, ardından Ankara ve İzmir'in geldiğini vurguladı. Özellikle gençlerin projeye olan ilgisinin yüksek olduğunu belirten Kurum, 1 milyon 326 bin gencin konut sahibi olma umuduyla başvuruda bulunduğunu ifade etti.

Gençler İçin Umut Olacak Proje

Bakan Kurum, bu yüksek başvuru oranının, toplumun projeye olan güvenini ve inancını gösterdiğini söyledi. "Milletimiz projemize inanmıştır. Devletine, liderine bir kez daha güvenmiştir" diyen Kurum, gençlerin konut sahibi olma hayallerini gerçekleştirmek için projelerinin önemine değindi.

Kuralar Yıl Bitmeden Çekilecek

Projenin ilerleyişi hakkında bilgi veren Bakan Kurum, yıl sonuna kadar ilk kuraların çekileceğini açıkladı. "81 ilde inşa edeceğimiz 500 bin konut için 29 Aralık'ta ilk kuralarımızı çekmeye başlıyoruz" diyen Bakan, TOKİ'nin geçmişte gerçekleştirdiği sosyal konut projeleriyle 1 milyon 750 bin konut teslim ettiğini hatırlatarak, bu güvenin boşa çıkmayacağını vurguladı. Bakan Kurum, TOKİ tarafından inşa edilecek yeni konutların da en kısa sürede hak sahiplerine teslim edileceğini belirtti.

#Ankara
#Hatay
#İstanbul
#İzmir
#Toki
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
