2026 Asgari Ücrete Yapılacak Zam Oranı Belirleniyor

2026 Asgari Ücrete Yapılacak Zam Oranı Belirleniyor

Yayınlanma
14
2026 Asgari Ücrete Yapılacak Zam Oranı Belirleniyor
Okunma Süresi: 2 dk

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2026 asgari ücret zammı için çalışmalar hızla devam ediyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Uzmanı Özgür Erdursun, yeni asgari ücretin açıklanacağı tarihi işaret ederken, zam oranına dair önemli bilgiler paylaştı. Türkiye'de artan yaşam maliyetleri ve yoksulluk sınırının yüksekliği, asgari ücretin yeniden belirlenmesi sürecini kritik bir hale getiriyor.

Görüşmeler ve Talepler

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, sendikalarla yapılan görüşmelerin ardından çalışmalarına devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Türk İş ve Hak İş sendikalarının taleplerini komisyona iletti. Türkiye'de açlık sınırının 29.827,78 TL, yoksulluk sınırının ise 97.158,89 TL seviyelerine ulaşması, asgari ücretin artırılması gerekliliğini bir kez daha gündeme getirdi. Şu anda 22.104 TL asgari ücretle geçinmeye çalışan vatandaşlar, artan maliyetler karşısında zorluk yaşıyor.

Toplantılardan Çıkan Sonuçlar

Ocak ayına yaklaşırken, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk iki toplantısından somut bir rakam çıkmadı. Ancak, SGK Uzmanı Özgür Erdursun, TGRT Haber'e yaptığı açıklamada, yeni asgari ücrette zam oranının önümüzdeki toplantıda netleşmesini beklediğini ifade etti. Erdursun, geçen yıl belirlenen yüzde 30'luk artışın ardından, bu yıl için hedeflenen enflasyon oranı doğrultusunda daha mütevazı bir artış olabileceğine dikkat çekti.

Beklenen Zam Oranı

Erdursun'un değerlendirmelerine göre, yeni asgari ücrette zam oranının yüzde 25 civarında olması öngörülüyor. Bu durumda, yeni asgari ücretin 27.500 TL ile 28.000 TL aralığında belirlenmesi bekleniyor. Uzmanlar, 2026 asgari ücretinin hem çalışanlar hem de işverenler arasında yeni bir denge yaratması gerektiğine vurgu yapıyor. Artan maliyetler ve yüksek enflasyon karşısında, asgari ücretin güncellenmesi, çalışanların yaşam standartlarını iyileştirmek için kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.

