2025 Fındık Fiyatları: Üretici ve Tüketici İçin Güncel Rakamlar

Karadeniz’de milyonlarca üreticiyi ilgilendiren fındık fiyatları, 2025/26 sezonunun başlamasıyla birlikte resmiyet kazandı. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) alım fiyatlarını açıkladı. Açıklanan rakamlarla serbest piyasadaki fiyatlar arasındaki fark ise hem üretici hem de tüketici cephesinde dikkat çekiyor.

TMO’nun 2025/26 Sezonu Fındık Alım Fiyatları

Toprak Mahsulleri Ofisi, yüzde 50 sağlam iç fındık esas alınarak fiyatları belirledi.

Giresun kalite kabuklu fındık: 200 TL

Levant kalite kabuklu fındık: 195 TL

Sivri kalite kabuklu fındık: 190 TL

Ayrıca randıman farkı için ek ödemeler yapılacak:

Giresun kalite için kilogram başına +4 TL

Levant kalite için +3,90 TL

Sivri kalite için +3,80 TL

Tüketiciye Yansıyan Fiyatlar

Üreticiden 190-200 TL bandında alınan fındık, işleme ve aracılık maliyetleriyle birlikte tüketiciye çok daha yüksek fiyatlardan ulaşıyor. Market raflarında güncel fiyatlar şöyle:

Çifte kavrulmuş iç fındık (1 kg): 849,90 TL – 1.300 TL

Kabuklu fındık (1 kg): 399,90 TL – 449,90 TL

Üretici ve Vatandaşın Gündeminde

TMO fiyatları üretici için güvence sağlarken, tüketici tarafında fındığın lüks gıda kategorisine yükseldiği yorumları yapılıyor. 2025’te fındık, hem üreticinin kazancı hem de vatandaşın bütçesi açısından en çok konuşulan tarım ürünleri arasında yer alıyor.