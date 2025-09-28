Dolar
123 Bin Araç Tehlikede: Stellantis'in Geri Çağırma Kararı

123 Bin Araç Tehlikede: Stellantis’in Geri Çağırma Kararı

Yayınlanma
14
123 Bin Araç Tehlikede: Stellantis'in Geri Çağırma Kararı
Okunma Süresi: 2 dk

Küresel otomotiv sektörünün önemli oyuncularından biri olan Stellantis, ABD'de 123 binden fazla aracını geri çağırma kararı aldı. Bu adım, sürücü ve yolcu camlarındaki çeyrek kaplamaların (trim parçalarının) düzgün bir şekilde sabitlenmemesi nedeniyle atıldı. Yapılan açıklamalara göre, bu parçaların yolda kopma riski, hem araç sahipleri hem de diğer yol kullanıcıları için ciddi tehlikeler doğurabiliyor.

Geri Çağırmanın Detayları

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından yapılan açıklamada, geri çağırmanın özellikle 2022-2024 model Chrysler Jeep Wagoneer ve Jeep Grand Wagoneer araçlarını kapsadığı belirtildi. Bu durum, söz konusu modellerin sahipleri için önemli bir güvenlik kaygısı oluşturmakta. Geri çağırma işlemleri, araçların güvenliğini sağlamak adına gerekli adımların atılmasını hedefliyor.

Önceki Geri Çağırma Durumu

Stellantis, bu geri çağırma kararıyla birlikte, daha önce de farklı bir sorun nedeniyle 164 bin aracı geri çağırmıştı. Bu durum, otomotiv devinin güvenlik standartlarını artırma çabalarının bir parçası olarak görülüyor. Özellikle kapı kaplamalarının ayrılma ihtimali, şirketin dikkatini çekmiş ve bu nedenle ek önlemler alınmıştır.

Stellantis'in Tarihçesi ve Birleşme Süreci

Stellantis, 2021 yılında Peugeot ve Citroen markalarının bağlı olduğu Fransız PSA Grubu ile Fiat Chrysler Automobiles (FCA) arasındaki birleşme ile kurulmuştur. Bu birleşme, Avrupa ve Kuzey Amerika otomotiv pazarlarında önemli bir güç oluşturmuş, pek çok marka ve modelin daha geniş bir kitleye ulaşmasını sağlamıştır. Ancak, birleşme sonrası bazı teknik sorunların ortaya çıkması, şirketin güvenlik önlemlerini gözden geçirmesine neden olmuştur.

Otomotiv dünyasında yaşanan bu gelişmeler, tüketicilerin güvenlik endişelerini artırırken, Stellantis'in bu sorunları çözme konusundaki kararlılığı da dikkat çekmektedir. Şirket, geri çağırma işlemleri boyunca ilgili müşterileriyle iletişim kurarak, araçların güvenli bir şekilde kullanılmasını sağlamak adına çalışmalarını sürdürmektedir.

