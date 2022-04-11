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Dostları, Nevzat Yalçıntaş Hoca'yı Ramazanda'da Yadettiler
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Politika - - Editör: M. İlker ALPKAYA

Dostları, Nevzat Yalçıntaş Hoca'yı Ramazanda'da Yadettiler

Hocaların hocası, Türk Dünyasının Aksalı, Prof. Dr. Nevzat Yalçıntaş dostları ve sevenleri tarafından mübarek Ramazan ayında'da unutulmadı. Muhterem Nevzat Yalçıntaş'nı oğuları Prof. Dr. Murat Yalçıntaş ve Mehmet Yalçıntaş, Özel Kalem Müdürü Nevzat Gökalp tarafından düzenlen iftar yemeğinde bir araya gelen Nevzat Yalçıntaş dostları, Nevzat hoca'nın Türkiye ve Türk dünyasına yaptığı değerli çalışmaları anlattılar.

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Hocaların hocası, Türk Dünyasının Aksalı, Prof. Dr. Nevzat Yalçıntaş dostları ve sevenleri tarafından mübarek Ramazan ayında'da unutulmadı. Merhum Prof. Dr. Nevzat Yalçıntaş'ın oğulları Prof. Dr. Murat Yalçıntaş ve Mehmet Yalçıntaş ile Hoca'nın Özel Kalem Müdürü Nevzat Gökalp tarafından düzenlenen bir iftar yemeğinde bir araya gelen Nevzat Yalçııntaş dostları, Nevzat hoca'nın Türkiye ve Türk dünyasına yaptığı değerli çalışmaları anlattılar.

TÜRK DÜNYASI'NIN AKSAKAL'I

Akademisyen, siyasetçi, Vakıfçı ve Hizmet adamı Profl Dr. Nevzat Yalçıntaş hoca'yı 2016 yılında kaybettiğimiz günden beri hiç unutulmadı. Türkiye ve Türk Dünyasında çalışmaları ve temasları ile her daim hatırlanan Prof. Dr. Yalçıntaş hoca, önceki gün sevenleri tarafından bir kez daha dualarla yadedildi.

KIYMETLİ HATIRALAR

Eyüp Sultan'da düzenlen iftar programında biraraya gelen dostları, hocaları ve arkadaşlarını güzel hatıralarla yaddettiler. Bir çok akademisyen, siyasetçi ve işadamının bulunduğu toplantıda Prof. Dr. Nevzat Yalçıntaşın Türkiye'nin yeniden yapılanması ve yükselmesi noktasında sarfettiği gayretlerin altı çizildi.


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