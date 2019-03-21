Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı ile görüştü

İki bakanın ortak düzenlediği basın toplantısında kritik mesajlar verildi. Çavuşoğlu, canlı yayında: "Siz de biz de biliyoruz ki bu kişiler darbeciydi ve askeri kıyafetlerle Yunanistan'a kaçtı." dedi.

Antalya Belek'te bir otelde, Yunanistan Dışişleri Bakanı Katrugalos ile bir araya gelen Çavuşoğlu, basına kapalı gerçekleştirilen görüşmeden sonra basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu, "Darbeden çok çekmiş bir Yunanistan'ın, Türkiye'den kaçan askerleri hemen iade etmesi gerekiyordu ama olmadı." dedi. Kıbrıs müzakereleri, Türk azınlıklar ve FETÖcü askerler hakkında konuşan Mevlüt Çavuşoğlu, müzakerelerimiz sonuç odaklı olsun mesajı verdi.