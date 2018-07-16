Darksiders III 3 Boss dövüşü yayınlandı

Darksiders III için yeni detaylar gelemye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde oyunun çıkış tarihi açıklanmış ve ön siparişe açılmıştı. Şimdi ise oyun içinden bir boss dövüş videosu yayınlandı.

Oyuna Yedi Ölümcül Günah'ı bulmamız ve onları yok etmemiz gerekiyor. Darksiders III 27 Kasım 2018'de PlayStation 4, Xbox One ve PC için piyasada olacak.

Oyun için yayınlanan boss savaşlı videoyu hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.



FURY'nin büyüsünü kullanarak onun her biri yeni silahlar, hareketler ve yer değiştirme kabiliyetleri sunan çeşitli formlarını ortaya çıkarın.



FURY'nin hikayede ilerlerken gizemleri su yüzüne çıkarmak için mekanlarda bir ileri bir geri gittiği açık uçlu, yaşayan, serbest oyun dünyasını keşfedin.



Yedi Ölümcül Günah'ı ve mistik yaratıklar veya bozunmuş varlıklar gibi hizmetkarlarını alt edin.



Darksiders'daki sanat tarzı karşısında ağzınız açık kalsın: oyuncuyu cennetin yüksekliklerinden alıp cehennemin derinliklerine götüren, savaş ve çürümüşlüğün harap, doğanın istila ettiği, bir felaketin sonrasını betimleyen geniş ortamlar.