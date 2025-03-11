Mansur Yavaş’tan Net Mesaj: Cumhurbaşkanlığı Adaylığı İçin Erken Konuşmak Gereksiz!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, olası cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin açıklamalarda bulunarak “Günü geldiğinde şartlara bakılır, kamuoyuyla paylaşırız” dedi.

CHP’de ön seçim kararının ardından başlayan Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmaları, her geçen gün daha da büyüyor. Partide en güçlü iki isim olarak görülen Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu, kamuoyu üzerinden karşılıklı mesajlar vermeye devam ediyor.

Yavaş, Beypazarı Belediyesi tarafından Kültür Merkezi'nde düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, siyasi tartışmalardan uzak durmaya çalıştığını vurguladı ve öncelikli hedefinin Ankara halkına hizmet etmek olduğunu ifade etti.

"Siyasi Tartışmaların Dışında Kalmaya Devam Edeceğiz"

Mansur Yavaş, konuşmasında şu an için cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda bir girişim içerisinde olmadığını belirtti. Seçime daha uzun bir süre olduğunu vurgulayan Yavaş, önceliğinin belediye hizmetleri olduğunu dile getirdi.

Yavaş, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Siyasi tartışmalardan uzak durduk ve bu duruşumuzu korumaya devam ediyoruz. Çünkü cumhurbaşkanlığı seçimine en az 2,5-3 yıl, belki daha da uzun bir süre var. Önceliğimiz, şu anda Ankara halkına hizmet etmektir. Ankara’nın sorunları çözülmeden, vatandaşlarımızın ihtiyaçları giderilmeden, henüz tarihi belli bile olmayan bir seçim için şimdiden harekete geçmek anlamsızdır."

"Günü geldiğinde, ülkenin şartlarını değerlendirir ve gerektiği takdirde düşüncelerimizi kamuoyuyla paylaşırız. Ancak şu anki önceliğimiz Ankara’dır."

CHP’de Adaylık Krizi Derinleşiyor

CHP’de ön seçim süreci ile başlayan Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmaları, giderek daha fazla gündeme gelmeye başladı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, partinin gelecekteki adayı olma konusunda en güçlü isimler olarak öne çıkıyor.

Bu iki isim arasında, doğrudan olmasa da kamuoyu üzerinden karşılıklı mesajlar verildiği yorumları yapılırken, Mansur Yavaş’ın açıklamaları, şimdilik bu tartışmalardan uzak durmaya çalıştığını gösteriyor.

CHP kulislerinde, parti içindeki güç dengelerinin nasıl şekilleneceği ve gelecekte kimin aday gösterileceği büyük bir merak konusu olmaya devam ediyor.

Yavaş, İmamoğlu ve Özel’in Tutumu Ne Olacak?

CHP’nin içinde bulunduğu Cumhurbaşkanlığı adaylığı süreci, parti yönetiminin de gündeminde yer alıyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti içinde yaşanan bu gerilimi yönetmeye çalışırken, hem Yavaş hem de İmamoğlu’nun tutumları büyük önem taşıyor.

Mansur Yavaş’ın yaptığı açıklamalar, şu an için adaylık konusunda kesin bir tavır almadığını ve sürecin doğal akışına bırakılması gerektiğini düşündüğünü ortaya koyuyor.

Ancak önümüzdeki süreçte siyasi dengelerin nasıl değişeceği ve CHP’nin adaylık konusunda nasıl bir yol izleyeceği merakla bekleniyor.

CHP’de Cumhurbaşkanlığı Adaylığına İlişkin Belirsizlik Sürüyor

Mansur Yavaş’ın açıklamaları, şimdilik adaylık konusunda net bir tutum sergilemeyeceğini gösterse de, önümüzdeki süreçte siyasi dengeler değiştikçe Yavaş’ın tavrının nasıl şekilleneceği büyük bir merak konusu olmaya devam ediyor.

Bu süreçte CHP içinde adaylık yarışı giderek daha fazla gündeme gelirken, partinin gelecekte nasıl bir yol haritası çizeceği ve kimleri aday olarak göstereceği kritik önem taşıyor.

Mansur Yavaş’ın, “Günü geldiğinde ülkenin şartlarına göre hareket ederiz” açıklaması, CHP’deki adaylık sürecinin hala netleşmediğini gösteriyor.