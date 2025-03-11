NATO’dan Avrupa Birliği’ne Türkiye Çağrısı: İlişkileri Derinleştirin!

Avrupa'da artan güvenlik kaygıları, NATO’nun gündemine oturdu. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Avrupa Birliği’ne (AB) Türkiye ile ilişkilerini daha da güçlendirmesi gerektiği yönünde çarpıcı bir çağrıda bulundu. İngiliz basınına göre, AB ülkelerinin savunma stratejisini güçlendirmek adına Türkiye ile yakın iş birliği kurması gerektiği vurgulandı.

Son dönemde ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Avrupa’ya yönelik açıklamaları kıtada güvenlik endişelerini artırırken, Polonya Başbakanı Donald Tusk’un Türkiye’ye yaptığı ziyaretin ardından bu çağrı daha da dikkat çekici hale geldi.

Türkiye ile Stratejik İş Birliği Çağrısı

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Avrupa’nın güvenliğinin sağlanması için Türkiye’nin stratejik önemine dikkat çekerek, AB ülkelerinin Ankara ile iş birliğini artırmaları gerektiğini belirtti. Financial Times’a (FT) konuşan üst düzey yetkililer, NATO’nun, AB’nin savunma harcamalarını artırmaya çalıştığı bu dönemde, Türkiye gibi güçlü ortaklarla daha derin ilişkiler kurmasının şart olduğunu ifade etti.

Özellikle Ukrayna’daki savaşın Avrupa’nın güvenliğine doğrudan etkileri olduğu belirtilirken, AB’nin, Türkiye gibi bölgesel güce sahip ülkelerle ilişkilerini derinleştirmesi gerektiği vurgulandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Daha Fazla Etkileşim Tavsiyesi

İngiltere merkezli iş gazetesi Financial Times’ın (FT) haberine göre, Avrupa liderleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile daha fazla etkileşimde bulunmaya çağrıldı. NATO’nun bu tavsiyesinin, Avrupa ülkelerinin savunma politikalarını güçlendirme planlarının bir parçası olduğu belirtildi.

Ayrıca Avrupa’nın, Türkiye gibi NATO müttefikleriyle güvenlik iş birliğini artırması gerektiği vurgulanırken, AB'nin sınırlarının ötesindeki ülkelerle yeni savunma projeleri geliştirmeye çalıştığına da dikkat çekildi.

Türkiye, Avrupa’nın Güvenliği İçin Önemli Bir Aktör

Gazetenin haberine göre, Türkiye’nin NATO içindeki rolü ve Avrupa’nın güvenliğindeki stratejik konumu giderek daha fazla önem kazanıyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Londra’da gerçekleşen Ukrayna destek toplantısına katılması da bu bağlamda önemli bir adım olarak değerlendirildi.

NATO yetkilileri, Avrupa’nın Türkiye ile yalnızca diplomatik değil, aynı zamanda askeri iş birliğini de artırması gerektiğini düşünüyor. Türkiye’nin, Avrupa'nın savunma sanayi projelerine daha fazla entegre edilmesi ve ortak savunma girişimlerinde daha aktif rol alması gerektiği belirtiliyor.

Rutte’den Özel Yemekte Türkiye Vurgusu

Şubat ayının başlarında Avrupa liderleriyle yapılan özel bir öğle yemeğinde, Mark Rutte’nin Türkiye ile daha yakın bir iş birliğinin gerekliliğini dile getirdiği ortaya çıktı. Toplantıya katılan kaynaklara göre, NATO Genel Sekreteri, Avrupa ülkelerinin Ankara ile daha yakın temas kurmalarının bölgesel güvenlik açısından kritik olduğunu vurguladı.

Rutte’nin bu çağrısına ilişkin NATO tarafından resmi bir açıklama yapılmazken, NATO Genel Sekreteri'nin Ocak ayında Avrupa Parlamentosu'nda yaptığı konuşmada, AB’nin savunma sanayi projelerine NATO dışındaki müttefiklerini de dahil etmesi gerektiğini söylediği hatırlatıldı.

AB, Türkiye ile İş Birliği Konusunda Yeni Bir Döneme Girebilir

AB yetkilileri, Avrupa’nın güvenliği ve savunma projeleri kapsamında Türkiye ile ilişkilerin yeniden şekillenmesi gerektiğini kabul ediyor. Üst düzey bir AB yetkilisi, “Dünya değişiyor ve AB olarak kimleri müttefik olarak görmek istediğimize karar vermemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Bu açıklamalar, AB ve Türkiye arasında askeri, ekonomik ve diplomatik alanlarda daha güçlü iş birliklerinin kapısını açabilecek yeni bir dönemin başlangıcı olarak yorumlanıyor.