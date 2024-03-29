Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Diyarbakır'daki Seçim Çalışmaları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçimlere sayılı günler kala Diyarbakır'da seçim çalışmalarını sürdürüyor. Muhalefete sert eleştiriler yönelten Erdoğan, Kürt kardeşlerinin iradesinin işporta pazarına sürüldüğünü savundu. Partisinin Diyarbakır İstasyon Meydanı'nda yaptığı açıklamada Erdoğan, terörle mücadelede kararlı olduklarını vurguladı.

Erdoğan, muhalefeti eleştirerek, kent uzlaşısı adı altında kirlenen bir ittifakın olduğunu iddia etti ve bu ittifakın Kürt kardeşlerin iradesini hiçe saydığını öne sürdü. Terörle mücadeledeki kararlılıklarını da dile getiren Erdoğan, PKK'nın sınırlar içinde faaliyet gösteremeyeceğini belirtti ve sınırların ötesinde de kontrolün sağlanacağını vurguladı.

Erdoğan'ın açıklamalarına göre, Diyarbakır'da yaşanan seçim sonuçlarına da değinildi. CHP'nin aldığı oy oranlarına dikkat çeken Erdoğan, bu durumun düşündürücü olduğunu belirtti. Kürt kardeşlerinin iradesinin CHP'ye verilmesini eleştiren Erdoğan, bu durumun arkasında kimlerin olduğunu sorguladı.

Erdoğan ayrıca, yapılan yatırımlara da değindi. Diyarbakır'a yapılan yatırımların miktarını ve çeşitlerini sıralayarak, AK Parti döneminde şehrin ne kadar geliştiğini vurguladı. Bununla birlikte, terörle mücadeledeki kararlılıklarının devam edeceğini ve ülkenin huzuru için her türlü adımı atmaya hazır olduklarını ifade etti.

Sonuç olarak, Erdoğan'ın Diyarbakır'daki seçim çalışmaları ve açıklamaları, yerel seçimler öncesinde Türkiye'nin siyasi atmosferinde önemli bir yer tutuyor. Terörle mücadele, yerel yönetimlerin işleyişi ve Kürt seçmenin siyasi tercihleri gibi konular, seçimlerin gündemini belirliyor.