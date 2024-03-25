Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ilkeli ve adil duruşunu artan gücüyle taçlandırmasını hazmedemeyenlerin pusuda beklediğini belirtti. "Bazıları ülkemizin kazanımlarını elimizden almak için fırsat kolluyor." diyen Erdoğan, "Mesele sadece Tayyip Erdoğan veya AK Parti değil... Mesele doğrudan Türkiye ve Türk milletiyle ilgilidir." şeklinde konuştu.

Yerel seçim çalışmaları son haftasına girerken Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Tokat'ta ilk mitingini gerçekleştirdi. Meydandaki kalabalığa seslenen Erdoğan, Muhsin Yazıcıoğlu'nun cesareti ve milli iradeye olan bağlılığını hatırlatarak onu rahmetle andı.

Erdoğan'ın mitinginde vurguladığı başlıca noktalar şunlardı:

"14-28 Mayıs'taki seçimlerde Cumhur İttifakı'na destek veren Tokat'a teşekkür ediyorum. Bugünkü mitinge katılım 45 bin kişi. Tokat, milli iradeye sahip çıkarak, vesayetçilere ve terör taraftarlarına dersini bir kez daha verdi. Ülkemizin emperyalist hedeflerini birlikte boşa çıkardık ve 31 Mart'ta da milli irade bayrağını en yükseklere taşıyarak bu kararlılığımızı sürdürecektir.

"İSTANBUL'DAKİ HEMŞEHRİLERİMİZİ ARAYIN"

Tokat'tan çıkacak sonuç sadece yerel yöneticilerin seçimi olmayacak, aynı zamanda Türkiye ve dünyaya önemli bir mesaj verecek. Geçen seçimlerde olduğu gibi bu sefer de İstanbul'daki Tokatlıların desteğini istiyorum. İstanbul'daki hemşehrilerinizi arayarak Murat kardeşimizi seçerek CHP'nin zulmünden İstanbul'u kurtaracağız. Aynı şekilde Ankara'daki Tokatlıları da aramanızı rica ediyorum. Bu çok önemli bir adımdır.

"TÜRKİYE'NİN DURUŞU GÜÇLENDİKÇE TEHDİTLER ARTIYOR"

Türkiye'nin ilkeli ve adil duruşunu artan gücüyle hazmedemeyenler pusuda bekliyor. Bazıları ülkemizin elde ettiği başarıları gölgelemek ve bizi zayıflatmak için fırsat kolluyor. Akıl ve vicdan sahibi herkes bilmelidir ki mesele sadece bireyler veya partilerle sınırlı değil, doğrudan Türkiye ve Türk milletiyle ilgilidir.

"MUHALEFETİN DURUMU ÜZÜCÜ"

Geçmiş 30 yılda ülkeye hizmet etmiş biri olarak en çok üzüldüğüm şey, ülkedeki muhalefetin durumudur. CHP zihniyeti sürekli olarak vesayet ve darbe yanlısı olduğu için muhalefet alanı boş kaldı. Siyaset yapmak ve hizmet etmek için iş, eser ve proje gerekir. En önemlisi doğru yönelimdir. Bizim siyasetimizde bunlar sadece sözle değil, eserlerle ifade edilir. CHP'nin iç işleyişi belki lafla yürür ama bizim ülkemizde böyle bir anlayış kabul edilemez.

"TOKAT'TAN SELAMLAR İSTANBUL'A GÖNDERELİM"

Her seçimde olduğu gibi bu sefer de en az 50 ilde miting yapmayı planladık. Bizim siyasetimizin odak noktasında milletimiz vardır. Şehirlerimizi ziyaret etmek bizim için bir zorunluluk değil, aksine enerji ve moral kaynağıdır. Geçen hafta sonu İstanbul ve Ankara mitinglerimizi gerçekleştirdik ve onlara selamlarımızı ilettik. Şimdi de Tokat'tan İstanbul'a, Ankara'ya selamlarımızı gönderelim.

"DEM İTTİFAKININ PERDE ARKASI"

Sadece birkaç belediye fazlası için DEM ittifakına girenlerin asıl hedefini kimlerin belirlediğini görebiliyor musunuz? Talimatlar nereden geliyor? Kandil'den geliyor. Bu yapı, zaten parti gibi davranan bir örgüt aparatıdır. Sahne arkasındaki kişilerin bu partide gerçek bir etkisi ve yetkisi yok. Bu parti, Ankara'daki genel merkezden ziyade İstanbul'daki sapkın ideolojik yapılar ile Kandil'deki terör grupları tarafından yönetilmektedir.

"31 MART, DEVRİMİN TAMAMLAYICISI OLACAK"

Umuyorum ki 14-28 Mayıs'taki seçimlerin tamamlayıcısı olarak 31 Mart, ülkemizdeki bu çorak muhalefet anlayışının sonunu getirecektir. Türkiye Yüzyılı'nın inşasını tamamladıktan sonra huzurla yolculuğumuza devam edeceğiz.

"EMEKLİLERİMİZİN HAKLARINI KORUYACAĞIZ"

Ülkeyi son 21 yılda nasıl üç kat büyüttüysek, önümüzdeki dönemde bu büyümeyi iki kat daha artırarak en büyük 10 ekonomi arasına girmeyi hedefliyoruz. Emeklilerimizin yükünü hafifletmek adına birçok adım attık