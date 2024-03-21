Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçimlere sadece 10 gün kala emeklilere yönelik müjde niteliğinde bir duyuru yaptı. Kayseri mitinginde konuşan Erdoğan, kamu bankalarının emeklilere ödeyeceği promosyon miktarının 8 ila 12 bin TL arasında olacağını açıkladı. Ayrıca, diğer bankaların da bu uygulamaya katılacağına inandığını belirtti.

Erdoğan'ın açıklamaları arasında muhalefete de yönelik eleştiriler yer aldı. Mitingde dikkat çeken bir pankartta, Erdoğan'ın "Son seçimim" açıklamasının ardından destek mesajı yer aldı ve 2028'de tekrar aday olması için çağrı yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri'deki mitinginde yaptığı konuşmada, 14-28 Mayıs seçimlerinde aldıkları destekten ötürü teşekkür etti ve 9 gün kala yapılan seçimlere odaklanılması gerektiğini vurguladı. Erdoğan, ülkenin ekonomik büyümesine dikkat çekerek, 21 yılda ülkenin ekonomisini üç kat büyüttüklerini belirtti ve önümüzdeki dönemde daha da büyümeyi hedeflediklerini ifade etti.

Erdoğan ayrıca, son dönemde yaşanan depremlerle ilgili olarak da hükümetin şehirlerin yeniden inşası için çalıştığını belirtti.

Mitingde ayrıca muhalefete yönelik eleştiriler de yapıldı. CHP'li yöneticilere ayrımcılık ve ırkçılık suçlamaları yöneltildi ve muhalefetin değişim arayışları içerisinde olduğu dile getirildi.

Ekonomik konuların yanı sıra, hükümetin yatırımları da mitingde önemli bir yer tuttu. Kayseri'ye yapılan kamu yatırımları, üniversitelerin kuruluşu, spor tesislerinin inşası ve sağlık alanındaki iyileştirmeler konuşuldu. TOKİ aracılığıyla tamamlanan konut projeleri de vurgulandı.