Çukurca'da PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi

Hakkari Valili konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Yapılan açıklamada İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 20 Mart günü Çukurca ilçesinin Meşeli, Kazan ve Kaynak köyleri kırsal alanlarında operasyon düzenlendiği belirtildi.

Operasyonda 4 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, bu silahlara ait 14 şarjör ve 230 adet fişek, kütüklük, el bombası, el telsizi, av tüfeği, şarjör, çok miktarda yaşam malzemesi ile tıbbi malzeme ele geçirildiği bildirildi.