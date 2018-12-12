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Cinayeti kahkaha sesi çözdü!
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Asayiş - - Editör: Özge KESİCİ

Cinayeti kahkaha sesi çözdü!

Geçen yıl Konya'da otomobiliyle hareket halindeyken pompalı tüfekle öldürülen Yunus Şener cinayeti arka sokaktan gelen kahkaha sesleri sayesinde çözüldü.

Olay, geçen yıl 4 Temmuz tarihinde Konya'da meydana geldi. Yunus Şener, otomobiliyle giderken silahlı saldırıya uğradı. Göğsünden yaralanan Şener'in direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, bir iş yerine çarpıp durdu. Ambulansla Konya Eğitim Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Şener, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

DHA'nın haberine göre, bölgede araştırma yapan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın meydana geldiği caddenin bir arka sokağından kadın kahkaha sesinin geldiğini duydu. Arkadaki caddeye geçen polis, daha önce poliste 'Fuhuş yapmak' suçundan kaydı olan Büşra Ç. ve Büşra Y.'nin olduğunu fark etti. Polis, iki kadının davranışlarından da şüphelenip gözaltına aldı. Sorgulanan Büşra Y., cinayeti sevgilisi Yaşar Urdemir'in işlediğini iddia etti. Polis, Yaşar Urdemir ve olay anında yanında bulunan arkadaşları Fevzi K. ile Nihat H.'yi gözaltına aldı.

Büşra Y., ifadesinde daha önceden tanıdığı Yunus Şener'in, kendisinden sürekli para istediğini öne sürerek, şunları söyledi:

"Yunus daha önce de sürekli para istiyordu. Ona günlük 50 lira vermem gerektiğini, aksi halde beni çalıştırtmayacağını söylüyordu. Olay günü akşam saatlerinde arkadaşım Büşra Ç. ile beni, Ahlak Büro Amirliği ekibindeki polisler gözaltına almıştı. İfademizin ardından hakkımızda yasal işlem başlatılıp serbest bırakıldık. Emniyet Müdürlüğü'nden çıktıktan sonra Yaşar bizi çalıştığımız caddeye bırakıp, gitti. Yunus, yanıma gelerek yine para istedi, tehdit etti. Ben de Yaşar'ı telefonla aradım. 'Gel beni bu adamdan kurtar artık. Canıma tak etti. Sen nasıl sevgilisin' dedim. Yaşar hemen geldi, Yunus'a ateş etti."

Gözaltına alınan 2'si kadın, 5 şüpheli, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Yaşar Urdemir, 'Kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı. Büşra Ç. ise adli kontrol kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Diğer şüpheliler Büşra C., Fevzi K. ve Nihat H., savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Olayla ilgili Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın son duruşmasına tutuklu ve tutuksuz sanıklar, yakınların ve taraf avukatları katıldı. 

Sanık ve tanık savunmalarının ardından Cumhuriyet Savcısı mütalaasını verdi. Mütalaada tutuklu sanık Yaşar Urdemir, Şener'i 'kasten öldürdüğü' yönünde cezalandırılmasını talep ederek ömür boyu hapisle cezalandırılmasını, tutuksuz sanık Büşra Y.'nin 'azmettirme' suçunu işlediğinin sabit olmaması gerekçesiyle beraatına karar verilmesini talep etti.

Duruşma ileriki bir tarihe ertelendi.


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