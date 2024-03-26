DEM Parti Parti Meclisi üyesi Ahmet Saymadi, yerel seçimlerde CHP ile yaptıkları ittifakı açıklayarak, "İstanbul'da 22 ilçede CHP'nin listelerinden aday gösteriyoruz. Bu ittifak, diğer büyükşehirler ve ilçelerde de uygulanacak. Belediyelerin kazanılması durumunda ise başkan yardımcısı pozisyonlarında DEM Parti mensupları yer alacak" dedi.

CHP-DEM ittifakının rotası, Kandil'e kadar uzanıyor. DEM Parti Parti Meclisi üyesi Ahmet Saymadi, parti seçim toplantısında, CHP ile yaptıkları 'Kandil Uzlaşısı'nı detaylandırdı. Kandil'den gelen direktiflere uyduklarını belirterek, "Parti dışından talimat alıyoruz" ifadelerini kullandı. Saymadi, CHP ile Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde, İstanbul'un 22 ilçesinde, Kars, Iğdır ve Manisa genelinde ittifak yaptıklarını vurguladı. Kazanılan yerlerde belediye başkan yardımcılarının DEM Parti üyelerinden olacağını dile getirdi ve CHP ile yapılan ittifakın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde grup kurma imkanı sağladığını belirtti.

"AK PARTİ'NİN KAZANMASINI ENGELLEMEK İÇİN İTTİFAK KURDUK"

"AK Parti'nin kazanmasını engellemek için çeşitli yerlerde farklı ittifak zeminlerini oluşturduk" diyen Saymadi, "Arkadaşlarımız Kars'ta aday çıkarmadı, biz de Manisa'da aday göstermedik. Onlar Iğdır'da aday göstermediler, biz başka bir yerde aday çıkarmadık. Mersin'de çeşitli ittifaklarımız var, hem büyükşehirde hem de ilçelerde" şeklinde konuştu.

"SEÇİM KAZANILDIĞINDA ARKADAŞLARIMIZ BAŞKAN YARDIMCISI OLACAK"

"İstanbul'da da 22 ilçede seçimlere CHP'nin listelerinden giriyoruz" diyen Saymadi, "Bu bölgelerde belediyelerin kazanılması durumunda başkan yardımcısı pozisyonlarında DEM Parti mensupları yer alacak. Büyükşehir belediye meclisinde DEM Parti'nin kendi grubunu oluşturacaklarını ifade etti ve İstanbul'da yerel düzeyde bu kadar ciddi bir temsil sağlanacağını dile getirdi.

"KARARLAR SAHADA GÖRÜLMEDEN ALINMIYOR"

Saymadi, sözlerine şöyle devam etti: "Bir ilçede aday göstermeme kararı aldık, peki ilde neden adayımız var? Bu konuda başka bir faktör de var. Geçmiş seçimlerde CHP'ye verilen oyların alışkanlık haline gelmemesi için böyle bir karar aldık. Bir parti olarak yerel seçimlerde alınan kararlar sadece genel merkezde değil, sahada aktif şekilde çalışan üyelerimizin de katılımıyla alınıyor."

