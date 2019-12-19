Cenk Tosun kaçırdı Everton elendi

Everton'da Cenk Tosun, Leicester City karşısında asist yapsa da penaltı atışlarına giden mücadelede takımının ilk penaltı vuruşunu kaçırdı.

İngiltere Lig Kupası çeyrek final mücadelesinde Everton, Goodison Park'ta Leicester City'i konuk etti.

Normal süresi 2-2 tamamlanan ve direkt penaltılara giden karşılaşma, Leicester City'nin 4-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Leicester City, 26. dakikada Maddison ve 29. dakikada Evans'ın golleriyle durumu 2-0 yaptı ve ilk yarıda başka gol olmadı. İkinci yarıda hücumlarını sıklaştıran Everton önce 70. dakikada Davies, sonra da 90+1. dakikada Baines ile durumu 2-2'ye getirdi ve maç penaltılara gitti.

Kullandığı 5 penaltının 4'ünü gole çeviren Leicester City, rakibinin 2 penaltı kaçırması sonrasında yarı finale çıkan takım oldu.