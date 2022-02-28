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Buğday Krizine Hazırmı mıyız?
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Dünya - - Editör: M. İlker ALPKAYA

Buğday Krizine Hazırmı mıyız?

Zafer Partisi, yaşanan Rusya-Ukrayna savaşla beklenen buğday krizi konusunda uyarılarda bulunarak' Son iki gün içinde uluslararası piyasalarda buğday fiyatları yüzde 5 civarında artış gösterdi. Bu durum buğday ithalatına ödeyeceğimiz bedeli artıracağı gibi, buğday arzında sıkıntı yaratabilecek ve ekmek fiyatlarını arttıracağı'na' dikkat çekildi.

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Zafer Partisi, yaşanan Rusya-Ukrayna savaşla beklenen buğday krizi konusunda uyarılarda bulunarak "Son iki gün içinde uluslararası piyasalarda buğday fiyatları yüzde 5 civarında artış gösterdi. Bu durum buğday ithalatına ödeyeceğimiz bedeli artıracağı gibi, buğday arzında sıkıntı yaratabilecek ve ekmek fiyatlarını arttıracaktır" dendi. 

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RUS İŞGALİ AÇLIK GETİRECEK

Zafer Partisi, "Ukrayna'nın işgalinin etkilerinin enerjiyle sınırlı kalmayacağını, tarım alanında da kriz yaşanacağı uyarısında bulundu. Rusya, Ukrayna ile birlikte dünya buğdayının yaklaşık dörtte birini üretiyor ve milyarlarca insanın ekmek, makarma ve paketlenmiş gıdalar şeklinde beklenmesini sağlıyor. İki ülke aynı zamanda arpa, ay çicek yağı ve mısırın da en önemli küresel tedarikçileri arasında. Uzmanlar, bu ili ülkeden sevkiyatların durmasıyla zaten yüksek olan tahıl fiyatlarının yüzde otuz daha yükseleceğini tahmin ediyor." değerhendirmesi yapıldı.

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BUĞDAY KRİZİ İLE KARŞI KARŞIYAYIZ

İktidarın yanlış tarım politikalarına değinilen uyarıda, "Yanlış tarım politikaları yüzünden buğday ithal etmek zorunhda bırakılan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021 verilerine göre Türkiye'nin toplam buğday ve buğday ürünleri ithalatında rusya'nın payı yüzde 66, Ukrayna'nın payı ise yüzde 18,5 düzeyinde gerçekleşti. (Ülkemizin 2021 toplam buğday ithalatı 6,7 milyon ton)

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EKMEK FİYATLARI SÜRATLE ARTACAK

Son iki gün içinde uluslararası piyasalarda buğday fiyatları yüzde 5 civarında artış gösterdi. Bu durum buğday ithalatına ödeyeceğimiz bedeli artıracağı gibi, buğday arzında sıkıntı yaratabilecek ve ekmek fiyatlarını arttıracaktır. Her ne kadar Tarım ve Orman Bakanlığı ülkemizin hasat zamanına kadar yeterli buday stoku bulunduğu açıklamış ise de 2 Mart 2022 tarihinde 435 bin ton ekmeklik buğday ithalat için ihaleye çıkmış olması açıklamanın inandırıcılığını zayıflatmıştır" değerlendirilmesinde bulunuldu.

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İHALE İÇİN GECİKİLDİ

Ülkemizin hasat zamanına kadar yeterli buğday stoku bulunduğunu açıklamış ise de 2 Mart 2022 tarihinde 435 bin ton ekmeklik buğday ithalatı için ihaleye çıkmış olması açıklamanın inandırıcılığını zayıflatmıştır.” değerlendirilmesinde bulunuldu.


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